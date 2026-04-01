Коллективный просмотр матча «Нефтехимика» отменен из‑за траура в Нижнекамске

Кроме того, под вопросом оказалась судьба матча «Нефтехимика» против «Факела», перенесенного еще с 8 марта

Коллективный просмотр матча 1/8 финала плей‑офф чемпионата КХЛ между командами «Авангард» и «Нефтехимик», ранее анонсированный в торговом центре «Рамус Молл», отменен. Игра, начало которой было запланировано на 16:30 мск, не будет транслироваться в указанном месте.

Отмена связана с трехдневным трауром, объявленным в Нижнекамском районе после трагедии на ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате происшествия погибли двое рабочих и один пожарный, ликвидировавший возгорание. 20 человек госпитализированы, еще 64 обратившихся за медпомощью получили легкие травмы.

— Приносим свои искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, слова поддержки — пострадавшим, — говорится в официальном сообщении.

На текущий момент «Авангард» ведет в серии против «Нефтехимика» со счетом 3:1 после четырех встреч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, под вопросом оказалась судьба другого матча с участием нижнекамской команды. Директор клуба Валерий Калачев сообщил, что решение о проведении перенесенного матча «Нефтехимика» против «Факела» примут власти Татарстана. Об этом пишет «Спортс».

Напомним, игра 23‑го тура Лиги PARI между «Нефтехимиком» и «Факелом» изначально была запланирована на 8 марта, но ее перенесли из‑за неблагоприятных погодных условий — сильных морозов. Новая дата матча пока не объявлена.

Рената Валеева