В рамках KazanForum 2026 пройдут три международные выставки

Среди них: выставка сотрудничества России и стран Исламского мира, выставка техники, а также выставка и конференция по недвижимости

В Казани 13–15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» пройдут сразу три мероприятия: Международная выставка сотрудничества России и стран Исламского мира, выставка крупногабаритной техники, а также Международная выставка и конференция по недвижимости.

Международная выставка сотрудничества России и стран Исламского мира за последние три года показала рост количества экспонентов в 1,5 раза — в прошлом году в ней приняли участие 340 компаний.

Выставка станет крупнейшей в России платформой для демонстрации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Она послужит пространством для продвижения бизнес‑инициатив, формирования технологических альянсов и развития B2B‑взаимодействия в рамках исламской экономики. Основные направления выставки — инвестиции и инфраструктура, исламские финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, культура и туризм, а также проекты крупного бизнеса и субъектов МСП.

Международная выставка и конференция по недвижимости традиционно представит стенды российских и зарубежных девелоперов и включит насыщенную деловую программу. В этом году мероприятие разместится в павильоне А3 МВЦ «Казань Экспо».

Уличная выставка крупногабаритной техники будет разделена по направлениям: инфраструктурная и дорожная техника, логистика и транспортная техника, промышленная и строительная техника, комплектующие, сервис и навесное оборудование, инновации и цифровизация техники. Все экспонаты расположатся на улице перед главным фасадом выставочного центра.



Регистрация на мероприятие открыта до 30 апреля.

Напомним, афганская делегация высокого уровня планирует принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2026 году. Об этом в интервью сообщал посол Афганистана в России Гуль Хасан.

