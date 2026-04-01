В Нижнекамске задержали организатора узла связи телефонных аферистов, изъяв у него 550 сим-карт

Мужчина получал сим-карты и оборудование через постаматы, регистрировал, активировал и поддерживал их работу по указанию кураторов из мессенджера

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске задержали 28-летнего жителя Башкортостана, которого подозревают в организации подпольного узла связи для дистанционных мошенничеств. Мужчина снимал квартиру на пр. Химиков, где оборудовал устройство связи, сообщила пресс-служба МВД по республике.

— При осмотре жилого помещения сотрудниками полиции обнаружено и изъято специализированное устройство, а также сим-карты различных операторов связи в количестве более 550 штук. Как установлено следствием, задержанный с декабря 2025 года осуществлял деятельность по обеспечению функционирования виртуальной телефонной станции и абонентских терминалов пропуска трафика. Мужчина получал сим-карты и оборудование через постаматы, регистрировал, активировал и поддерживал их работу по указанию кураторов из мессенджера. За свою криминальную работу он получал вознаграждение в криптовалюте. Свою противоправную деятельность подозреваемый осуществлял в том числе в Нижнекамске, — говорится в сообщении.

Сам подозреваемый свою вину полностью признал. По его словам, он осознавал незаконность своих действий, однако продолжал работать ради денег.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Никита Егоров