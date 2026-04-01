Еврокомиссия перечислила Украине €80 млн из замороженных активов России

Средства поступили из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ

Еврокомиссия направила Украине €80 млн из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас во время визита в Киев, пишет ТАСС.

— Мы выделяем Киеву дополнительные €80 млн, из доходов от замороженных активов России, — заявила Каллас.

При этом она отметила, что пока нет положительных новостей по вопросу выделения Украине €90 млрд военного финансирования, которые блокируют Венгрия и Словакия.

Ариана Ранцева