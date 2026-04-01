Новости общества

Все новости
Новости раздела
Общество

Еврокомиссия перечислила Украине €80 млн из замороженных активов России

17:05, 01.04.2026

Средства поступили из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ

Фото: Sasha Pleshco на Unsplash

Еврокомиссия направила Украине €80 млн из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас во время визита в Киев, пишет ТАСС.

— Мы выделяем Киеву дополнительные €80 млн, из доходов от замороженных активов России, — заявила Каллас.

При этом она отметила, что пока нет положительных новостей по вопросу выделения Украине €90 млрд военного финансирования, которые блокируют Венгрия и Словакия.

Ранее «Реальное время» писало, что США считают возможным переговоры России и Украины.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также