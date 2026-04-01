Первый пациент получил вакцину от рака кожи

Минздрав выдал разрешение на использование вакцины еще в начале декабря

Фото: Максим Платонов

Первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, сообщили журналистам в пресс‑службе Министерства здравоохранения.

— В НМИЦ радиологии <...> впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК‑вакцину «Неоонковак», — рассказали в ведомстве.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул значимость события:

— Эта прорывная технология лечения очень скоро станет доступна для граждан нашей страны, нуждающихся по медицинским показаниям в таком лечении. Это не панацея, но дополнительный инструмент в руках врачей‑онкологов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Препарат разработали Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина. Министерство выдало разрешение на использование вакцины в начале декабря.

Научный руководитель НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические исследования на животных показали высокую эффективность отечественной вакцины:

— Эффективность по исчезновению основного тела опухоли составляет 100%, по метастазам — 90%.

Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин заявил о планах включить российские вакцины от рака в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Ученые зарегистрировали вакцины для разных форм онкологических заболеваний.



Рената Валеева