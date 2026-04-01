США считают возможными переговоры России и Украины

На прошлой неделе Вашингтон сообщил союзникам, что не исключает такого сценария

США на минувшей неделе сообщили союзникам, что по-прежнему считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, несмотря на такие оценки, пока никаких подвижек в этом направлении нет.

Источник отметил, что стороны по-прежнему остаются далеки друг от друга.

Ранее «Реальное время» писало, что бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что достижение мирных договоренностей между Россией и Украиной выгодно Дональду Трампу.

Ариана Ранцева