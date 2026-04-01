Иран отказался обсуждать переговоры с США после прошлых раундов

Два раунда переговоров — в июне 2025 года и феврале 2026 года — показали, что США используют дипломатию для давления

Иранское общество не готово обсуждать переговоры с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью египетскому порталу Al Masry Al Youm.

Он отметил, что общество страны помнит последствия двух раундов переговоров, проведенных в июне 2025 года и феврале 2026 года, и больше не доверяет американской дипломатии. По его словам, США используют переговоры «только как прелюдию к навязыванию своей воли или применению силы».

