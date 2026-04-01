В Крыму нашли место крушения военного самолета Ан‑26 — погибли 29 человек

Минобороны подчеркивает, что поражающего воздействия по борту не было

Минобороны России сообщило о крушении военно‑транспортного самолета Ан‑26 в Крыму. Поисково‑спасательная группа обнаружила место катастрофы. В результате происшествия погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Связь с воздушным судном была потеряна накануне около 18:00 мск. Самолет выполнял плановый перелет над Крымом. Минобороны подчеркивает, что поражающего воздействия по борту не было.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщил РИА «Новости» источник на месте происшествия, самолет врезался в скалу.



Рената Валеева