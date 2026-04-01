Казанцы назвали достойную пенсию в размере 51,2 тыс. рублей в месяц

Согласно опросу аналитиков сервиса SuperJob, жители Казани продолжают повышать ожидания от будущей пенсии

Сегодня большинство считают комфортным для себя доход в 51,2 тыс. рублей в месяц. За последний год запросы респондентов заметно выросли. В прошлом году жители столицы считали достойной сумму пенсионных выплат в размере 49,3 тыс. рублей.

В целом по стране ожидания россиян немного выше. Среднестатистический житель России рассчитывает на сумму около 53,5 тыс. рублей. При этом более высокие ожидания традиционно у мужчин: 54,8 тыс. против 52,4 тыс. рублей у женщин.

Исследования показывают, что с возрастом ожидания увеличиваются. Наиболее высокие запросы у россиян старше 45 лет — 55,8 тыс. рублей.

Уровень достойной пенсии растет вместе с уровнем дохода и образования. Обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55,8 тыс. рублей, в то время как респонденты со средним профессиональным образованием называют 52,1 тыс. рублей.

Анна Пехенко