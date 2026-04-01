Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов назначен и. о. ректора КГМУ

Депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова назначили и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Коллективу его представил премьер-министр РТ Алексей Песошин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Айрат Закиевич официально назначен исполняющим обязанности ректора. Он опытный руководитель, прекрасно знающий регион, систему управления и нормативно-правового регулирования, с глубоким пониманием задач, которые стоят перед отраслью образования. Уверен, под его руководством университет сохранит достигнутые позиции и, конечно, продолжит свое развитие, — сказал министр здравоохранения России.

Напомним, с 2009 по 2025 год ректором КГМУ был Алексей Созинов. Он возглавил Комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Диана Абдулганиева стала врио ректора КГМУ.

Айрат Закиевич родился 17 февраля 1968 года в Агрызе. Окончил Казанский государственный медицинский институт. Во время учебы работал медбратом в РКБ, затем занимал в ней врачебные и руководящие должности: в 2002 году стал заместителем главврача по хирургии, в 2003‑м — заместителем главврача по медицинской части. В 1996 году прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров (финансовый менеджмент), а в 2005‑м стажировался в США по программе «Управление больницами».

В 2007—2013 гг. — министр здравоохранения Татарстана. В 2013—2014 гг. занимал пост замминистра здравоохранения РФ, курируя финансовое обеспечение отрасли, а в 2014—2016 гг. — замминистра финансов РФ.

С 2016 года — депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам, с 2020‑го — зампредседателя Комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Рената Валеева