В Иннополисе разработали платформу цифровых двойников городов

Решение Университета Иннополис уже используют городские власти для управления инфраструктурой

Эксперты Университета Иннополис разработали платформу для создания цифровых двойников городов. Решение уже применяется в работе администрации Иннополиса, сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается, продукт создан специалистами Центра геопространственных решений вуза. Платформу можно настроить для любого города и использовать для автоматизации управления жилой и коммерческой недвижимостью, транспортом, освещением и озеленением, а также для моделирования нагрузки на городскую инфраструктуру.

Платформа объединяет 3D-визуализацию, работу с базами данных, документацией, аналитикой и обращениями жителей.

Руководитель проектов Центра геопространственных решений университета Ксения Краснова отметила, что инструмент помогает администрациям поддерживать городскую инфраструктуру, отслеживать инциденты и планировать развитие общественных пространств, жилой застройки и транспортных узлов.

По ее словам, цифровой двойник города может стать основой для создания цифрового мастер-плана. Внедрение системы возможно поэтапно — от приоритетных задач к менее срочным. Первый подобный проект в мире был запущен в Сингапуре в 2014 году.

По данным разработчиков, использование платформы может на 90% ускорить поиск городских данных и на 80% повысить качество информации о недвижимости, социально-экономических показателях и состоянии инфраструктуры. Кроме того, решение в 1,5 раза снижает ручную нагрузку на специалистов и на 100% делает прозрачным контроль исполнения обращений граждан.

Временно исполняющий полномочия мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов сообщил, что система уже используется в работе администрации города. По его словам, все городские службы работают в едином цифровом пространстве, а руководство может онлайн отслеживать статус выполнения задач.

Платформа объединяет интерактивную карту города и данные о более чем 100 тыс. объектов инфраструктуры — от инженерных сетей и застройки до транспорта и туристических локаций. В системе также собраны городские данные с 2014 года, а также аналитические инструменты для принятия управленческих решений.

Сообщается, что цифровая платформа управления городом включена в Единый реестр российского программного обеспечения.

Ариана Ранцева