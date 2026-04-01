На майские праздники запустят дополнительные поезда по маршруту Казань — Москва

Речь идет о составах №205/206, №285/286, №274/273 и №272/271

В майские праздничные дни на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования по маршруту Казань — Москва. Речь идет о составах №205/206, №285/286, №274/273 и №272/271.

Поезд №205/206 отправится из столицы Татарстана 30 апреля и 8 мая в 00:10, прибывая в Москву в те же сутки в 15:48. В обратном направлении состав пойдет в те же даты — 30 апреля и 8 мая, отправление в 21:27, прибытие в Казань на следующий день в 13:00.

Поезд №285/286 отправится из Казани 3 и 11 мая в 15:00 и прибудет в Москву на следующие сутки в 03:50. Обратно состав пойдет 4 и 12 мая: отправление из Москвы в 09:20, прибытие в Казань в те же дни — в 23:00 и 21:45 соответственно.

Состав №274/273 отправится из Москвы 29 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая в 16:15, прибывая в Казань на следующие сутки в 05:01. В обратном направлении поезд пойдет из Казани 30 апреля, 2, 4, 6, 8 и 10 мая в 16:30 и прибудет в столицу страны на следующий день в 05:30.

Поезд №272/271 отправится из Москвы 27 апреля, 5 и 13 мая в 16:15, прибывая в Казань на следующие сутки в 05:01. Обратно состав пойдет из Казани 28 апреля, 6 и 14 мая в 16:30, прибытие в Москву — на следующий день в 05:30.

В пути поезда сделают остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас‑2, Муром‑1 и других.

