Кафе «Плов Сити» в Арском районе закрыто на 21 день из‑за нарушений санитарных норм
В салатах и горячих блюдах кафе обнаружили бактерии группы кишечной палочки
Арский райсуд приостановил деятельность кафе «Плов Сити» в селе Старое Чурилино на 21 день. Постановление вынесли 30 марта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе внеплановой выездной проверки Высокогорского территориального отдела. Проверка была инициирована после планового выборочного контроля, в ходе которого в салатах и горячих блюдах кафе обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Среди других нарушений:
- несоответствие покрытия стен и потолков установленным требованиям;
- несоблюдение поточности технологических процессов;
- недостаточность моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды;
- отсутствие бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха на участках приготовления холодных блюд и порционирования;
- отсутствие маркировки на разделочном инвентаре и ножах;
- нет условий для соблюдения личной гигиены работников.
На ИП были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения кафе опечатаны.
Напомним, 30 марта Бугульминский городской суд вынес решение о запрете деятельности кафе «Дружба Халяль» сроком на 15 суток.
