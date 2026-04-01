Новости общества

05:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кафе «Плов Сити» в Арском районе закрыто на 21 день из‑за нарушений санитарных норм

13:44, 01.04.2026

В салатах и горячих блюдах кафе обнаружили бактерии группы кишечной палочки

Фото: Динар Фатыхов

Арский райсуд приостановил деятельность кафе «Плов Сити» в селе Старое Чурилино на 21 день. Постановление вынесли 30 марта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе внеплановой выездной проверки Высокогорского территориального отдела. Проверка была инициирована после планового выборочного контроля, в ходе которого в салатах и горячих блюдах кафе обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Среди других нарушений:

  • несоответствие покрытия стен и потолков установленным требованиям;
  • несоблюдение поточности технологических процессов;
  • недостаточность моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды;
  • отсутствие бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха на участках приготовления холодных блюд и порционирования;
  • отсутствие маркировки на разделочном инвентаре и ножах;
  • нет условий для соблюдения личной гигиены работников.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

На ИП были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения кафе опечатаны.

Напомним, 30 марта Бугульминский городской суд вынес решение о запрете деятельности кафе «Дружба Халяль» сроком на 15 суток.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также