Рустам Минниханов и Михаил Мурашко обсудили развитие здравоохранения Татарстана

09:31, 01.04.2026

Накануне Мурашко посетил РКБ, где навестил пострадавших в происшествии

Рустам Минниханов и Михаил Мурашко обсудили развитие здравоохранения Татарстана
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который находится в Казани с рабочей поездкой.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития региональной системы здравоохранения и ее дальнейшего совершенствования, а также подготовку кадров.

взято с сайта tatarstan.ru

Кроме того, были затронуты вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим на заводе «Нижнекамскнефтехим». Накануне Мурашко посетил РКБ, где навестил пострадавших в происшествии.

Во встрече приняли участие премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель премьер‑министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и другие официальные лица.

Рената Валеева

