Рустам Минниханов и Михаил Мурашко обсудили развитие здравоохранения Татарстана
Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который находится в Казани с рабочей поездкой.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития региональной системы здравоохранения и ее дальнейшего совершенствования, а также подготовку кадров.
Кроме того, были затронуты вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим на заводе «Нижнекамскнефтехим». Накануне Мурашко посетил РКБ, где навестил пострадавших в происшествии.
Во встрече приняли участие премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель премьер‑министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и другие официальные лица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».