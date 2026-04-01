Рустам Минниханов и Михаил Мурашко обсудили развитие здравоохранения Татарстана

Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который находится в Казани с рабочей поездкой.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития региональной системы здравоохранения и ее дальнейшего совершенствования, а также подготовку кадров.

Кроме того, были затронуты вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим на заводе «Нижнекамскнефтехим». Накануне Мурашко посетил РКБ, где навестил пострадавших в происшествии.



Во встрече приняли участие премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель премьер‑министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и другие официальные лица.



Рената Валеева