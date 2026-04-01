Большунов победил в гонке преследования в Кировске: все призеры — из команды Татарстана

Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования классическим стилем на 10 км в рамках Финала Кубка России. Соревнования проходят в Кировске в формате мини‑тура «Большой Вудъявр», который завершится в воскресенье.

Большунов, уходивший на дистанцию первым с преимуществом в 50 секунд от ближайшего преследователя, преодолел трассу за 24 минуты 9,4 секунды. Серебро завоевал Сергей Ардашев, отставший от победителя на 53,6 секунды. Бронзовую награду получил участник Олимпиады в Италии Савелий Коростелев, чье отставание составило 1 минуту 34,9 секунды.

Все три призера гонки представляют команду Татарстана.

По правилам соревнований, по результатам гонки преследования отдельно начисляются очки как за итоговое положение в гонке, так и за чистое время прохождения дистанции.



В пятницу в Кировске запланированы спринты свободным стилем.

Накануне Большунов одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Сергей Ардашев занял второе место с отставанием в 7,9 секунды от лидера. Савелий Коростелев показал четвертый результат, уступив победителю 1 минуту 19 секунд.

