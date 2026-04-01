На компенсацию съема жилья учителями в Татарстане выделят 63 млн рублей

Выплата составит не более 180 тыс. рублей в год

В Татарстане на возмещение расходов на съем квартир педагогами предусмотрено 63 млн рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.

Выплата составит не более 180 тыс. рублей в год на одного получателя. Компенсация будет предоставляться на конкурсной основе, а общее число ее получателей ограничено 350 педагогическими работниками.

Отбор претендентов проведут в два этапа: сперва оценят профессиональные достижения педагога за последние три года работы, а потом проведут с ним профессионально-психологическое собеседование. Победят те, кто наберет максимум баллов.



Рената Валеева