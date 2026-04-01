В Казани откроют две новые муниципальные парковки

Они разместятся на проспекте Ямашева и улице Беломорской

В понедельник, 6 апреля, в Ново‑Савиновском и Авиастроительном районах Казани откроются новые участки муниципальной парковки. Об этом сообщил комитет города по транспорту в своем телеграм‑канале.

Первая новая локация появится на проспекте Ямашева возле торгового центра «Евроспар» (зона №701). Первые два часа парковки предоставляются бесплатно, а за последующее время придется платить 50 рублей в час.

Вторая зона (№438) расположится на улице Беломорской — здесь будет установлен шлагбаум, а стоимость парковки составит 30 рублей в час.

При этом важно учесть ограничение: в выходные дни осенью и весной оставить машину на этой стоянке будет нельзя. Причина — проведение традиционных фермерских ярмарок.

Казань вошла в число городов с самым высоким бюджетом на покупку машино‑места при приобретении жилья. Жители столицы Татарстана в среднем готовы выделить на эти цели 539 тыс. рублей.



Рената Валеева