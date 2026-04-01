Мурашко оценил работу новой детской поликлиники в Казани

Здание площадью 3,4 тыс. кв. метров рассчитано на оказание первичной и специализированной помощи детям

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки посетил детскую поликлинику в жилом комплексе «Волжские просторы». Он оценил организацию медицинской помощи, ознакомился с применяемыми цифровыми решениями и пообщался с врачами и родителями пациентов, сообщает мэрия Казани.

По словам Мурашко, модернизация поликлинического звена остается одной из приоритетных задач системы здравоохранения.

— Модернизация поликлинического звена сегодня является одной из самых приоритетных задач. Первичное звено — это первый контакт родителей и детей с системой здравоохранения. Здесь, в том числе в рамках дней здорового ребенка и профилактических осмотров, закладывается основа для активной и качественной жизни детей. Большое внимание здесь уделено отечественному оборудованию. Татарстан производит большое количество медицинского оборудования и компонентов для него, — сказал он.

Поликлиника построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение обслуживает более 10 тыс. детей и рассчитано на оказание как первичной, так и специализированной медицинской помощи.

Прием ведут участковые педиатры и узкие специалисты — от офтальмолога и эндокринолога до психиатра и стоматолога. Для пациентов оборудованы зоны ожидания с игровыми элементами, на территории установлена детская площадка, а на каждом этаже предусмотрены комнаты матери и ребенка.

Площадь здания составляет 3,4 тыс. квадратных метров. В нем три этажа с функциональным зонированием. На первом этаже расположены кабинеты неотложной помощи, травматолога и инфекциониста, а также процедурные и перевязочные. На втором работает лечебно-диагностический блок с кабинетами профильных специалистов, УЗИ и конференц-залом. На третьем находятся педиатрические кабинеты, прививочный блок, лаборатория и кабинеты профильных врачей.

Одной из особенностей учреждения стала лаборатория III—IV групп патогенности, расширяющая возможности диагностики. Кроме того, поликлиника стала первой в Казани, где дети могут проходить флюорографию непосредственно на месте — ранее для этого требовалось обращаться в другие медучреждения.

Ариана Ранцева