1 апреля лишь 11% казанцев шутят над коллегами, а 8% даже решаются на шутки над начальством

Жители Казани сохраняют доброжелательное отношение к первоапрельским розыгрышам на рабочем месте, чаще всего подшучивают мужчины и сотрудники старшего возраста

В опросе приняли участие трудоустроенные и экономически активные жители города. Выяснилось, что 11% казанцев регулярно подшучивают над своими коллегами 1 апреля. При этом оказалось, что мужчины более склонны к розыгрышам, чем женщины (12% против 9%). Существенная разница наблюдается и в возрастных категориях: так среди сотрудников моложе 35 лет пошутить готовы лишь 6%, тогда как среди опрошенных в возрасте 45+ лет эта доля возрастает до 14%.

Однако лишь 16% опрошенных казанцев становились жертвами первоапрельских шуток. И здесь статистика похожа: над мужчинами подшучивают чаще (18% против 13% среди женщин). Самой уязвимой возрастной группой оказались сотрудники старше 45 лет, где каждый пятый (19%) хотя бы раз становился мишенью для шуток. Подшутить же над начальником решаются лишь 8% работающих, причем чаще всего инициатива исходит от мужской половины коллектива. Однако и сами руководители не остаются в долгу: объектами их шуток становились 7% опрошенных.

Два года назад SuperJob уже проводил аналогичное исследование. Тогда выяснилось, что розыгрыши над коллегами 1 апреля устраивал каждый восьмой респондент (13%), а подшутить над начальством решался лишь каждый десятый, в основном сотрудники старше 45 лет. Кроме того, 63% опрошенных тогда отметили, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.



Ильназ Юсупов