МИД РФ прокомментировал сотрудничество Киева с монархиями Персидского залива

Захарова подчеркнула, что попытки подавать это как антироссийское неверны

Россия считает нелепыми попытки представлять двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между странами Персидского залива и Украиной в антироссийском ключе. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

Она отметила, что Россия с уважением относится к суверенному праву Саудовской Аравии и Катара подписывать соглашения с другими странами. Захарова подчеркнула, что Киевский режим совершает террористические акты против гражданского населения, и поддерживающие его стороны должны понимать последствия.

Ариана Ранцева