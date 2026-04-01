В районе Деревни Универсиады в Казани затопило дорогу

Причиной происшествия стал мусорный засор

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в районе Деревни Универсиады затопило дорогу. Вода потекла из люка. Причиной аварии стал мусорный засор, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».

На место происшествия оперативно прибыли специалисты предприятия. Однако спецтехника не сразу смогла подъехать к нужному колодцу, так как проезд загородили припаркованные машины.

После проверки и выявления причины аварии специалисты извлекли мусор и промыли линию.

В пресс-службе предприятия напомнили, что в туалет нельзя смывать влажные салфетки, ушные палочки, тряпки, пищевые отходы, а также средства личной гигиены. Кроме того, в люки запрещается бросать строительный и прочий мусор, а в период паводка — талые воды.

Если пренебрегать данными правилами, то не только нарушится работа системы, спровоцировав подтопление, но и выйдет из строя дорогое оборудование на канализационных насосных станциях и городских очистных сооружениях, отметили на предприятии.

Никита Егоров