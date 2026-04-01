«Рубин» поддержит работников и семьи жертв ЧП в Нижнекамске
Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» унес жизни трех человек, включая пожарного МЧС
Футбольный клуб Рубин выразил готовность поддержать пострадавших в результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим».
«Рубин» выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. «Работники завода — часть нашей большой семьи, и мы разделяем это горе. Мы рядом с вами и готовы оказать любую поддержку», — говорится на сайте клуба.
Во вторник на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, в результате которого погибли три человека, включая пожарного МЧС.
