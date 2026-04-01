Аэропорт Казани перешел на летнее расписание

Для туристов вырастет число рейсов в Анталью и Стамбул, а новым направлением станет Ереван

Международный аэропорт Казань им. Габдуллы Тукая перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. В новом сезоне международные и внутренние маршруты пополнятся новыми рейсами, расширяя возможности для путешествий как по России, так и за ее пределы.

На протяжении всего летнего сезона будут выполняться полеты в популярные курорты Юго‑Восточной Азии: в Камрань и Санью (остров Хайнань), а также на Пхукет. Кроме того, горожане смогут совершать вылеты по маршруту Казань — Шанхай.

Среди средиземноморских направлений ожидается расширение авиасообщения: вырастет число рейсов в Анталью и Стамбул. Сохранятся и рейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм‑эль‑Шейх.

В Европе будут выполняться регулярные рейсы в Белград и Минск. Новым направлением станет Ереван.

Расширится география полетов в страны Центральной Азии. Помимо традиционных рейсов в Бишкек, Бохтар, Душанбе и Худжанд, будет запущен новый маршрут в Ташкент.

Ранее Главгосэкспертиза согласовала проект нового терминала в Международном аэропорту Казани. Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.



