«Должок» Черчесова, месть Челестини за Станковича и новый шанс Гусева в «Динамо»

Превью главных матчей 16-го тура РПЛ

Фото: Реальное время

Российский футбол возвращается после полуторанедельного перерыва на матчи сборных. Игры 16-го тура стартуют уже в пятницу и продлятся три дня. Основные интриги предстоящих игр в Российской премьер-лиге (РПЛ) — в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Ахмат»: в гости едет Черчесов



Казанский «Рубин» в эту субботу встретится с грозненским «Ахматом». Матч станет последним для подопечных Рашида Рахимова перед своими болельщиками в Казани в этом году. Команде предстоит прервать неудачную серию, которая затянулась уже на четыре игры кряду в чемпионате. В последних пяти турах казанцы одержали лишь одну победу, дважды проиграли («Балтике» со счетом 0:3 и «Краснодару» — 0:1), а также два раза сыграли вничью 0:0. При этом четыре матча «Рубин» даже не забивает. Несмотря на кризис, команда остается на седьмой строчке в турнирной таблице, но соперники уже догоняют.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ахмат» также находится в кризисном состоянии. После назначения Станислава Черчесова грозненцы выдали впечатляющий спурт из нижней части таблицы в середину чемпионата. Однако затем последовал необъяснимый спад в результатах. В последний раз команда из Чечни побеждала 27 сентября и с тех пор потерпела четыре поражения при одной ничье с не менее бедовым московским «Динамо».

Черчесову будет что доказывать на казанской земле. Во-первых, ему нужно вернуть «должок» за вылет из Кубка России. Месяц назад «Рубин» обыграл «Ахмат» по пенальти в заключительном туре группового этапа и выбил грозненцев из турнира. Во-вторых, главного тренера чеченцев активно продвигают для назначения в «Спартак» и «Динамо» (Москва). Черчесову необходимо выправлять ситуацию и показывать на деле, что он заслуживает работы в топ-клубах РПЛ.

«Спартак» — ЦСКА: главный матч первого круга

В комментариях к предыдущим нашим превью постоянно находились читатели, которые жаловались, что мы слишком часто пишем про возможную отставку Деяна Станковича. Несмотря на слухи, тренер показывал впечатляющую изворотливость, раз за разом сохраняя позиции в связи с неплохими результатами. Однако в нынешнюю паузу на матчи сборных увольнение все же состоялось. Станкович покинул «Спартак», а его место занял российский, пока еще неизвестный многим, специалист Вадим Романов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первой пробой пера для молодого и.о. тренера станет главное дерби страны с ЦСКА. Уже в субботу «Спартаку» предстоит сразиться с армейцами. Эта встреча должна показать, на что можно рассчитывать команде в этом сезоне. На сегодняшний день «красно-белые» отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на восемь очков. В случае поражения этот отрыв увеличится до неимоверных в борьбе за чемпионство 11 баллов.

У Фабио Челестини, наоборот, тишь да гладь. За первый круг тренер армейцев получил множество положительных отзывов от экспертов. Даже от самого Александра Мостового, который не балует иностранцев хорошими словами. При этом сам Челестини встал на сторону Станковича: после отставки серба заявил, что тренерам необходимо давать больше времени на реализацию игровых идей. Так что в ближайшую субботу швейцарец будет стараться победить не только за себя, но и за своих иностранных коллег, хотя те и тренировали в стане «врага».

«Локомотив» — «Краснодар»: новый гендиректор и готовность чемпиона

С 2022 года Борис Ротенберг — младший занимал различные должности в системе «Локомотива». С момента завершения карьеры прошло не так много времени, а бывший крайний защитник стал генеральным директором клуба. Все к этому и шло, все просто ждали удобного случая. Владимир Леонченко не оправдал надежд, поэтому сменили его достаточно быстро.

Между тем первым шагом Ротенберга в «Локомотиве» стала договоренность о продлении контракта с нынешним главным тренером. Михаил Галактионов свою работу выполняет хорошо, хоть и не добивался трофеев с командой. Такие новости должны подстегнуть и придать уверенности всей команде. Правда, обходиться в матче с «Краснодаром» придется без капитана Дмитрия Баринова, отбывающего дисквалификацию из-за перебора карточек. Зато вернулся в строй Алексей Батраков, пропустивший ранее матч с «Оренбургом» (1:0).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» делит первое место в турнирной таблице с ЦСКА, набрав 33 очка. Краснодарцы опережают «Локомотив» всего на три балла, поэтому предстоящую встречу смело можно назвать битвой лидеров чемпионата. Между тем важнейшим в игре «быков» является состояние Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. После возвращения из сборных они редко проводят идеальный матч. По крайней мере в 2025 году такого с ними еще не случалось. В таких играх (сразу после международной паузы) Сперцян и Кордоба на двоих забили лишь один гол за год. Без своих лидеров «Краснодар» выглядит бледной тенью самого себя.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: битва «бело-голубых»

Еще одна громкая отставка во время международной паузы случилась в московском «Динамо». Валерий Карпин не смог добиться желаемых результатов и покинул пост главного тренера «бело-голубых». Он оставил команду в середине турнирной таблицы, хотя ожидали борьбу за чемпионство. Сейчас достижение такой цели выглядит несбыточным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решать поставленные задачи предстоит теперь Ролану Гусеву. Это уже не первое его назначение исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». Под его руководством команда успешно финишировала в концовке прошлого сезона. Когда Гусев принял пост рулевого после отставки Марцела Лички, то «бело-голубые» выиграли 3 из 4 матчей и едва не финишировали в медалях. А ведь, как знать, сложись тот сезон чуть удачливее, и Ролан остался бы главным на «постоянку» уже тогда.

В соперники Гусеву попалась непростая команда Хасанби Биджиева. Махачкалинское «Динамо» славится своей качественной обороной. Дагестанцы за первый круг пропустили всего 17 мячей, что является шестым результатом по лиге. Правда, в гостях они выступают неудачно: забивают меньше, пропускают чаще.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь многие ждут разгрома. Одним из главных факторов для таких размышлений — подъем мотивации и морали игроков после ухода Карпина. Ожидается, что тот же Денис Макаров, который при прежнем тренере попал в опалу, захочет доказать свою правоту ушедшему тренерскому штабу.

Расписание 16-го тура РПЛ:

Пятница, 21 ноября:

18.30 — «Акрон» –:— «Сочи»

Суббота, 22 ноября:

14.00 — «Оренбург» –:— «Балтика»

16.45 — «Спартак» –:— ЦСКА

19.30 — «Рубин» –:— «Ахмат»

Воскресенье, 23 ноября:

13.00 — «Крылья Советов» –:— «Ростов»

15.15 — «Пари НН» –:— «Зенит»

17.30 — «Динамо» Москва –:— «Динамо» Махачкала

19.45 — «Локомотив» –:— «Краснодар»