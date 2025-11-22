Где в Казани находился храм Ярославских Чудотворцев?

Глава из книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного»

Вид на реку Казанку и «летающую тарелку» цирка со Спасской башни. Место храма Ярославских Чудотворцев указано стрелкой. Фото Андрея Останина. 2018 год. Фото: Предоставлено Андреем Останиным

«Реальное время» публикует третью главу из книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного», любезно предоставленной изданию автором. На основе «путеводителя» XVI века краевед составил подробное описание нашей столицы того периода. Сегодня исследователь старины привел нас к храму Ярославских Чудотворцев, который располагался в районе современного комплекса цирка. А после мы отправимся в баню.

Спускаемся Преображенской (она же Пивоваренная) улицей к Гнилому Булаку, переходим мост через протоку и поворачиваем направо, на другую улицу, ведущую к храму Ярославских Чудотворцев. Между прочим, проделать соответствующий путь в сегодняшней обстановке проще простого — надо только спуститься от существующей арки Преображенских ворот кремля к автомагистрали и сперва по правой стороне дороги, а затем диагонально (по проезжей части) топать в сторону цирка.

В центре карты — храм Ярославских Чудотворцев. Предоставлено Андреем Останиным

«Ну, с сегодняшним днем все ясно, а как, — спросит читатель, — определить очертания той, давно исчезнувшей улицы?» Вы удивитесь, но сделать это несложно: нужно просто глянуть на наш совмещенный план XVIII века и отыскать на нем улицу Ярославских Чудотворцев, ведущую к одноименному храму и подобно змее извивающуюся под кремлевскими стенами. Помнится, в ходе работы над «Казанским посадом» мне непросто было объяснить этот загадочный извив, теперь же, когда я детально ознакомился с данными Писцовой книги, все встало на свои места: вполне очевидно, что изогнутая самым причудливым образом линия улицы Ярославских Чудотворцев повторяет очертания береговой линии Гнилого Булака, к XVIII веку давно уже засыпанного.

Вид на крепость и церковь Ярославских Чудотворцев (слева), некогда стоявшую на линии северного фасада существующего комплекса цирка. А.И. Свечин. 1762 год. Предоставлено Андреем Останиным

Переходим мост через Гнилой Булак (последний окольничие с завидным упорством зовут просто «Булаком») и, повинуясь извивам улицы, топаем по-над левым берегом правого рукава протоки в сторону современного цирка:



«Переехав мост за Булаком по левой стороне дворы: Митька скорняк тверитянин; Дружинка и Андрюшка плотники; Соколко Иванов; Федька кожевник; все 5 человек молотчие; двор тюремного сторожа Третьяка; Олешка Норохов; Мурза пивовар; Нечай колесник; Митя Глухой; Иванко Соловалов; Васька Гаврилов; все 6 человек молотчие; Богданко солодянник, средний; Худышко Денисов; Никитка кожевник; Власко сыромятник; Ларька пивовар; все 4 человека молотчие. За Булаком же дворы переехав на правой стороне в той же улице: Бориско Кудинов солодянник; Левка Дмитриев сын скорняк; Васька рыбник; Корыто рыбник; Иванко Андреев; Алешка Андреев; Васька холщевник; Лашка барышник; Степанко скорняк; все 9 человек молотчие люди; двор Митьки сторожа; в дьячьей избе Петрушка огородник сын Иконников, добр; Наумко рыбной прасол; Якунька Иванов; Якимко скорняк; Осипко Александров; Максимко Яковлев; Микитка солодянник; Милой Иванов; все 7 человек молотчие люди; двор сына боярского, казанского жильца Серова Дубровина; двор князя Юрия Гагарина, а купил его у Алешки да Ширяйки, владычних поваров, а живет в нем дворник, а дал за тот двор 8 рублей; Калимитко рыбник; Перша Федоров, оба молотчие; двор, что был князя Ивана Гагарина, а живет в нем поп Петр, а служит у Ярославских Чудотворцев».

Вид на Тайницкую башню кремля от основания Северо-западной круглой башни, у подножия которой (под горой) и стояла Даирова баня. Фото А.Н. Останина. 2025 год. Предоставлено Андреем Останиным

Между прочим, князь Иван Федорович Гагарин нам уже попадался (и не раз), о втором же, Юрии Михайловиче, и сказать-то почти нечего, за исключением того, что он был казнен по приказу царя в 1570 году и являлся тезкой первого космонавта…



Ну и далее, за двором попа Петра, примерно на линии северного фасада сегодняшнего цирка, стояла деревянная «церковь Ярославских Чудотворцев Федора, Давыда и Константина, ружная. А у церкви поп Петр, а государева жалованья годовой руги попу 3 рубля денег, да хлеба 6 четвертей ржи, 6 четвертей овса в большую меру, да пуд соли, да церковные руги за воск и за ладан, и за тимьян, и за вино церковное 14 алтын без 2 денег, да пономарю полтина денег, да 2 четверти с полуосьминою ржи, да 2 четверти с полуосьминою овса в большую меру».

Приблизительно так в XVI столетии могла выглядеть легендарная Даирова баня. На снимке — макет бани. Восточная палата в разрезе. Болгарский музей-заповедник. Фото И. В. Гуреевой. 2024 г. Предоставлено Андреем Останиным

С точки зрения географического положения Ярославский храм стоял в самой северной точке тогдашней Казани — сразу за ним (ближе к Казанке) новая острожная стена меняла свое направление с северо-восточного на восточное и шла далее в сторону крепости. Более позднее описание (1675 года) фиксирует именно тут, на повороте стены, Ярославскую восьмиугольную башню, самую крупную в ряду острожных укреплений, и это понятно: ведь она стояла в наиболее значимом месте с точки зрения возможной осады — неслучайно же на этом участке осенью 1552 года велись наиболее ожесточенные бои. При этом существовала ли та башня в описываемом условном 1567 году, ничего определенного сказать нельзя — к сожалению, наши окольничие, за редким исключением, фиксировали лишь проездные башни. Что же касается собственно храма Ярославских Чудотворцев, то он просуществует еще два с лишком столетия, успеет попасть на панораму А.И. Свечина, сделанную в 1769 году, и сгорит дотла в пугачевском пожаре вместе с застройкой западного склона Кремлевского холма. За отсутствием прихожан вскоре закроется и Ярославский приход. Лишь спустя 22 года, в 1796 году, в честь Ярославских Чудотворцев будет освящена новая церковь при Арском кладбище.

Северо-западный портал Ханских бань XVI века, г. Евпатория, 2024 год. Предоставлено Андреем Останиным

Ну а теперь расположимся у северного фасада нашего любимого цирка (на месте раннего храма), перенесемся из этой точки во вторую половину XVI века и обратим свой взор на линию кремлевских стен. Для начала найдем Тайницкую (Никольскую) проездную башню, к которой примыкала в описываемое время стена нового острога. Засим переведем взгляд чуть правее, к западному торцу комплекса бывшего Пушечного двора (рядом с остатками Северо-западной круглой башни крепости) — по моим прикидкам, как раз у ее подножия и помещалась упоминаемая окольничими «большая баня» — да-да, та самая «каменная, Даирова зовомая, под городскою стеною», от которой был начат подкоп под «угольную вежу» — последняя (по состоянию на осень 1552 года) помещалась неподалеку от места будущей Никольской (Тайницкой) башни, несколько ближе к той точке, в коей мы расположились. Но нас в данном случае интересует не «угольная вежа» (она в описываемом 1567 году была уже 15 лет как взорвана), а Даирова баня, которую с храмом Ярославских Чудотворцев связывал недлинный переулок. При этом не будем забывать, что, во-первых, в 1565—1568 гг. Даирова баня продолжала действовать по своему прямому назначению, а во-вторых, совершенно очевидно, что она находилась на противоположном от нас, то есть ближайшем к крепостной стене берегу Гнилого Булака (ведь, согласитесь, глупо было бы предполагать, что воины-подрывники Сторожевого полка прорыли подкоп под дном протоки, пусть даже и заглохшей). И между прочим, из записей наших окольничих следует, что непосредственно у Даировой бани существовал еще один, уже второй по счету мост через Гнилой Булак (хотя опять-таки напрямую писцы его не упоминают), но, несомненно, именно к этому мосту ведут они нас «переулком от Ярославского храма», используя Даирову баню как ориентир:

Интерьер помывочного зала Ханских бань XVI века, г. Евпатория, 2024 год. Предоставлено Андреем Останиным

«Тимоха сдобник; Минка шубник; Онанья Александров пирожник; Гришка шаровник; Жданко пирожник; все 5 молотчие; Худячко рыбник средний; Иванко Таракин; Тренька посошник; Микитка шалашник; все 3 молотчие; Тимонко сдобник, средний; Онфимко рыбник; Истомка судовщик; Останка рыбник; Михалко Маматов; Дерябка квасник; все 5 молотчие; да у бани двор архимандрита Свияжского Богородицына монастыря на приезд, а живет на нем дворник Останка рыбной прасол».

С монастырским двором стоит чуть повременить, теперь же самое время сказать несколько слов о выстроенной в татарскоханский период Даировой каменной бане, продолжавшей исполнять свои функции и в первые десятилетия после взятия Казани. Вместе с тем вынужден констатировать, что, за исключением нескольких строчек в Казанской истории да пары упоминаний в Писцовой книге 1565—1568 гг., никаких сведений о легендарном банном заведении попросту не существует в природе — вышедшие по этому поводу интернет-публикации в счет не идут: последние являют собой нагромождение всякого рода цветистых фантазий, и не более того.

Приблизительно так в XVI веке могла выглядеть Даирова баня, располагавшаяся под западной стеной Казанской крепости. На рис. П.С. Палласа (копии с рисунка В.Ф. Зиновьева) изображена баня Белая палата Болгарского городища. Предоставлено Андреем Останиным

Но в то же время представить себе, как могла выглядеть Даирова баня, мы все-таки можем — для этого стоит обратить взор, к примеру, на частично сохранившиеся ханские бани в Евпатории, или на дошедшие до нас изображения снесенных не так давно, в советские годы, банных заведений в Карасу-базаре, или, скажем, на действующие даже и поныне бани XVI века в Бухаре, зримых примеров здесь можно привести немало. Так что если применить метод аналогии, можно предположить, что Даирова баня представляла собой довольно-таки солидное сооружение, сложенное, скорее всего, из местного известняка и кирпича, со сводчато-купольными покрытиями и оконными проемами в них — последние служили источником света для банных залов. Устройство отопления в этом заведении, по всей видимости, было во многом схожим с обогревом восточных бань того времени, в которых топочное помещение с печами и рабочим местом истопника обыкновенно находилось ниже уровня помещений бани и служило одновременно не только для нагревания воды, но и для обогрева каменных плит пола. Горячий дым из банных печей не шел сразу в дымоход, а сначала распространялся под помещениями по системе подпольных дымовых каналов, обогревая и условно холодную часть бани (раздевальню и помещение для омовения ног), и горячую (банный зал, имевший, как правило, фонтан в центре и угловые комнаты-мыльни). В крупных восточных банях устраивались даже помещения с бассейнами. По всей видимости, Даирова баня снабжалась чистой водой из того самого злополучного родника, что был спрятан в «угольной веже», причем вода поступала в нее самотеком — последнему обстоятельству способствовало расположение бани ниже источника и уровня предполагаемого резервуара с водой.

Кстати, логика подсказывает, что пресловутый подкоп от Даировой бани должен был начинаться из ее самого заглубленного (топочного) помещения, причем копатели, продвинувшись под землей в сторону «вежи», имели возможность убедиться в правильности своих расчетов, слыша над головой шаги и голоса ходивших к тайному источнику людей и шум воды — примерно об этом же, кстати, свидетельствует и Курбский.

Руины Белой палаты (общественной бани) Болгарского городища. На переднем плане видно заглубленное топочное помещение с печами цилиндрической формы. 2024 год. Предоставлено Андреем Останиным

Что же касается прочих атрибутов банной культуры в татарскоханской Казани, то здесь мы вступаем в область догадок, а это дело неблагодарное. Единственное, что мы можем предположить, учитывая довольно близкое расположение Даировой бани к ханскому двору — что она, очевидно, предназначалась не для простого люда. И если ее посещали хан и его ближайшее окружение, то для них, разумеется, должны были быть выделены отдельные дни, остальные же, видимо, отводились для татарской знати. Но однозначно, помимо заведения Даира, в ханской Казани должен был существовать и ряд бань «попроще», для остального населения, — последние несли не только свою основную функцию, но и служили импровизированными «клубами» для общения (в том числе делового) и приятного времяпрепровождения. После завоевания города, когда большую часть татарского населения выселили на окраину, многие прежние банные устои казанцев канули в Лету, сами же татарские бани из города переместились в слободы, потеряв былые роскошь и размах. Но, несмотря ни на что, и после событий 1552 года банное дело в нашем городе продолжало развиваться, а количество бань — множиться, ведь, в отличие от «цивилизованных европейцев», еще и в середине XVIII столетия выковыривавших вшей из волос и одежды, общественная банная культура как татарского, так и русского народов имеет тысячелетнюю историю и тысячелетние традиции.