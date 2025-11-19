«Находимся в нижней точке рождаемости»: почему молодые люди откладывают родительство

Эксперты предлагают внедрять в вузах кабинеты психологической помощи для стимулирования рождаемости среди студентов

«Современный студент подходит к родительству как рациональный менеджер. Не отказываясь от семьи полностью, он подвергает возможность рождения ребенка жесткому и прагматичному анализу», — рассказывала авторитетный психолог, директор Института клинической психологии, заведующая кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Евгения Набойченко на первом межрегиональном конгрессе «Демография-2025» в Казани. Пристальное внимание к этому явлению вызвано тем, что именно от интеллектуальной и профессиональной молодежи власти ожидают разворота в улучшении демографической ситуации, а его не происходит. Показатель фертильности в стране в 2025 году опустился до исторического минимума в 1,13, не растет рождаемость и в Казани. Кто из татарстанского бизнеса внедряет традиционные семейные ценности и какие болезни мешают республике достичь планки в 80 лет, — в материале «Реального времени».

Детей становится меньше, пожилых — больше

В предстоящие годы нас ожидает новый демографический переход, когда рождаемость в стране сокращается, а люди живут дольше. Молодые люди откладывают рождение детей, отдавая приоритет карьерному развитию. При этом старшее поколение не торопится уходить на пенсию и нянчить внуков, а продолжает работать и зарабатывать. Об этих перекосах в общественном поведении и поиске новых подходов в демографической политике говорили на первой межрегиональной конференции «Демография-2025», которая прошла в Казани. Ее организатором выступил Союз российских городов при поддержке совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, Минздрава РТ и исполкома Казани.

Причем учредители запланировали провести серию подобных конгрессов в регионах. Первые рекомендации поступят в Госдуму, где 16 декабря проблемы в демографической политике будут обсуждаться с участием спикера Вячеслава Володина. Конечно, больше всего волнует снижение рождаемости, что грозит перерасти в демографическую яму, подобную той, что была в 90-е годы. По прогнозу экспертов, при сохранении подобной тенденции к 2030 году детей станет меньше, а пожилых — больше.

«Сегодня мы находимся в нижней точке рождаемости. Фертильность опустилась до исторического минимума в 1,13 ребенка на одну женщину, — сообщил гендиректор Союза российских городов, председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию Андрей Максимов, объясняя остроту текущего момента.



По его словам, общество входит в так называемый «демографический переход», когда снижение рождаемости обусловлено поведенческими стереотипами человека. Для сравнения, коэффициент фертильности в 2022—2024 годах составлял 1,41. В то время как во Франции это цифра 1,8—1,9, а в Эфиопии — 6,4, уточнила позднее директор Института клинической психологии, заведующая кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Евгения Набойченко.

Выход из назревающего кризиса находится не только в медицинской сфере, то есть в процессе сопровождения беременных женщин, но в мерах финансовой поддержки людей, уверены организаторы конференции. Глава Союза российских городов считает необходимым поискать новые, свежие решения в ответ на «нетривиальные» вызовы обществу. «Мы прекрасно понимаем, что проблема комплексная, что медицина является только частью необходимых решений, которые мы можем привнести в эту программу», — заключил он.

Казань больше не вырастет?

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов признал, что улучшение демографической ситуации остается серьезным вопросом. «Конечно, мы пока не растем в плане прироста показателя рождаемости. Но, по крайней мере, большого снижения нет», — сказал он. Конкретных показателей динамики рождаемости он не привел.

Прояснила картину с рождаемостью в республике заведующая кафедрой медицинской демографии ГАУЗ МКДЦ Чулпан Ильдарханова. По ее данным, суммарный показатель рождаемости на одну женщину в Казани составляет 1,5 при норме для естественного воспроизводства населения в 2,2. Правда, в благополучной Москве с высокими заработками этот показатель оказался 1,4. По ее словам, Казань достигла желаемого уровня населения, увеличившись на 38,2 тысячи человек. Дальнейшего роста она не прогнозирует.

— Желаемый на момент формирования стратегии численности мы уже достигли, плюсом к 38 200 человек. С суммарным коэффициентом рождаемости перспектив роста в ближайшее время не предвидится, — сказала она.

Что мешает жить до 80 лет?

Зато в республике растет продолжительность жизни пожилых людей. По ее словам, она составляет 76 лет. До федерального показателя в 80 лет, установленного по нацпроекту «Активное долголетие», недотягивает из-за смертности от тяжелых заболеваний.

Что мешает дожить до желаемых 80 лет? По словам Ильдархановой, больше всего сокращают жизнь болезни системы кровообращения (БСК). Из-за них люди не доживают 10 лет. Второй по силе враг — это рак. «Новообразования отнимают 4,7 года жизни», — сообщила она.

По расчетам кафедры медицинской демографии МКДЦ, пенсионеры в Татарстане могли бы жить в среднем на 22 года дольше, если бы проводилась своевременная диагностика и профилактика заболеваний.

«Буду рожать — попаду в карьерную яму»: чего боятся студентки

Демографический ландшафт будущего зависит от приоритетов студенческой молодежи. Но именно нынешнее поколение молодежи откладывает рождение детей на поздний срок. «Современный студент подходит к родительству как рациональный менеджер. Не отказываясь от семьи полностью, он подвергает [возможность рождения ребенка] жесткому и прагматичному анализу», — отметила директор Института клинической психологии, заведующая кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Евгения Набойченко.

С чем связаны эти установки, которым следуют молодые люди, являющиеся интеллектуальной, профессиональной элитой страны? По словам Набойченко, молодежь в постиндустриальную эпоху сделала выбор в пользу карьеры: «Дети становятся для молодежи определенным «балластом», иждивенцами на долгосрочную перспективу, потому обучение в высших учебных заведениях занимает от 5 до 7 лет».

Особенно важна самореализация для девушек. Ими крах в карьере воспринимается болезненнее, чем мужчинами, заметила Евгения Набойченко.

— Девушки говорят: «Буду рожать — попаду в карьерную яму, выпаду из жизни. Мне не на кого будет оставить этого ребенка», — приводила аргументы девушек Евгения Набойченко.

С другой стороны, средний возраст молодежи продлили до 45 лет. «Как же тут не возникнет когнитивный диссонанс? Когда мы тестируем выпускников вузов, то по психологическому состоянию они соответствует возрасту 14—16 лет, подростковому периоду», — заметила она.

В заключение Евгения Набойченко сообщила, в настоящее время обсуждается создание психологических служб в вузах. «16 декабря мы будем рассказывать о создании психологической, служб психологической поддержки в образовательных учреждениях. Такие службы должны быть, и здесь наша задача разработать и внедрить в программу образования новые просветительские курсы», — уточнила она.

При этом она считает важным сформировать привлекательный образ молодых родителей. «Это должны быть успешные родители, это должны быть позитивно реализующие карьеру родители, и, конечно же, должна быть поддержка психологическая в плане снижения тревоги за будущее и формирования ответственности», — заключила психолог.

Между тем татарстанские работодатели озабочены снижением рождаемости и начали внедрять меры по внедрению семейных ценностей на предприятии. Среди них отличились «Татнефть» и «Аммоний», сообщили участники конференции.

