WB вместо КБ: убьет ли доставка вина в ПВЗ рынок алкомаркетов в домах

Минцифры России анонсировало пилот по продаже российского вина на маркетплейсах, но последние говорят, что «готовы, но пока непонятно к чему»

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры РФ объявило о намерении провести эксперимент по дистанционной продаже российского вина через российские маркетплейсы в II—III кварталах 2026 года. И пока ведомство говорит о продаже бутылок через биометрию, в Татарстане некоторые алкомаркеты уже более полугода торгуют горячительным онлайн. Подробности — в материале «Реального времени».



Возраст покупателей будут проверять через единую биометрическую систему

Минцифры РФ анонсировало эксперимент по дистанционной продаже российского вина через отечественные торговые площадки в II—III кварталах 2026 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Олег Качанов на конференции «Цифровые решения».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Будущие продажи пройдут в тестовом режиме, с обязательным контролем возраста покупателей через единую биометрическую систему (ЕБС). Проверка личности будет производиться двумя способами: с помощью прямого сопоставления биометрических данных и фотографии паспорта, подтвержденной в ЕБС. Сам процесс выглядит так: клиент выбирает товар онлайн, а курьер на месте доставки сверяет данные, удостоверяющие личность.

Представители маркетплейса Ozon подтвердили «Реальному времени» готовность присоединиться к пилотному проекту. Озвучивая позицию, отметили необходимость технических доработок для адаптации функционала.

— Мы поддерживаем запуск общего пилота по продаже товаров с возрастными ограничениями с помощью биометрии и готовы участвовать в нем. Так, мы планируем проверять возраст покупателей энергетиков через систему идентификации мессенджера МАХ. Этот механизм уже работает в офлайн-торговле и подтвердил свою эффективность для проверки возраста и защиты детей. Бесспорно, масштабирование в онлайне потребует технической донастройки, чтобы сервис оставался удобным для людей и в цифровой среде. Мы готовы двигаться в этом направлении вместе с регулятором и командой мессенджера, — заметили в Ozon.

Купить можно, но только с самовывозом и паспортом

Пресс-служба Wildberries подтвердила, что эксперимент по удаленной продаже алкоголя возможен только при соблюдении строгих законодательных норм, включая обязательное предъявление документов при покупке в точке выдачи. Сама площадка выступает посредником, предоставляя виртуальную витрину для продавцов.

— Сейчас мы находимся в анализе данной бизнес-модели, по результатам которого примем решение о целесообразности и возможности присоединения к эксперименту. На данный момент на маркетплейсе можно оформить заказ алкогольной продукции исключительно через сервис самовывоза из магазина продавца (Click&Collect). Для реализации такой категории товаров предусмотрена только постоплатная схема — на кассах в торговых точках партнера после бронирования товара, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе Wildberries.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

В Татарстане уже более полугода продают алкоголь на WB

Тем временем одна из известных сетей алкомаркетов уже запустила торговлю алкоголем через площадку Wildberries по модели Click&Collect. Покупатели бронируют товары онлайн, а потом забирают их в специализированных магазинах-партнерах. Подобная схема предусматривает обязательную личную проверку возраста при выдаче заказов.

По данным ретейлера, на Wildberries их магазин действует уже семь месяцев. При этом в карточке магазина можно заметить только три факта продажи, причем без уточнения, какие именно товары были приобретены.

Каждый пятый заказ на маркетплейсе в Татарстане приходится на e-grocery (доставку продуктов питания, — прим. ред. — 20% от всех онлайн-продаж). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам шести месяцев 2025 года объем онлайн-торговли в России за первое полугодие 2025 года достиг 5,3 триллиона рублей, показав рост на 36% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, одним из лидеров по доле онлайн-продаж стал Татарстан, заняв седьмое место наряду с Самарской и Нижегородской областями. Каждый из этих регионов показал одинаковый объем онлайн-заказов — около 106 миллиардов рублей, что составляет 2% от общероссийского результата.