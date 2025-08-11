Татарстанцы напокупали в онлайне более чем на 100 млрд рублей

Чаще всего приобретают продукты, бытовую технику и автозапчасти

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года объем онлайн-торговли вырос на 36% и составил 5,3 трлн рублей. 2%, или около 106 млрд рублей, приходится на Татарстан. «Несмотря на некоторое замедление темпов роста количества селлеров, которое мы наблюдаем в последние два года, до потолка роста рынка еще очень далеко. В России доля интернет-торговли по итогам 2024 года составила порядка 16%. Для сравнения, в Китае — 27,6%, в Великобритании — 29,3%. То есть ограничений для роста рынка eCom в России пока не видно», — заявил «Реальному времени» уполномоченный по защите прав предпринимателей при раисе Татарстана Фарид Абдулганиев. Подробнее — в материале издания

Рынок онлайн-продаж начал расти еще быстрее

По итогам первого полугодия 2025 года объем онлайн-торговли составил 5,3 трлн рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом, полугодовой объем уже превышает половину от общего годового за 2024 год. По данным все той же ассоциации, он составлял 9 трлн рублей.

Среди самых активных регионов есть и Татарстан, который делит седьмое место с Самарской и Нижегородской областями. У каждого из регионов доля онлайн-продаж составляет 2% (около 106 млрд рублей — прим. ред.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди самых популярных категорий покупок, традиционно, продукты и доставка еды — на этот сегмент приходится 20%, следом идут товары для дома и мебель, третьи по популярности одежда и обувь, четвертое у электроники и бытовой техники, а замыкает пятерку лидеров категория «автозапчасти и автоаксессуары». Отметим, что по сравнению с 2024 годом лидеры остались неизменными.

Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что пятая часть всех покупок приходится на онлайн-торговлю, что по своей сути является продолжением прошлогодних тенденций.

В Татарстане селлеров достаточно, но свободные ниши есть

За последние 5 лет число татарстанских селлеров выросло в 216 раз — с 321 в 2019 году до 71 323 по итогам второго квартала 2025 года, сообщил «Реальному времени» уполномоченный по защите прав предпринимателей при раисе Татарстана Фарид Абдулганиев. Однако, как уточнили в пресс-службе уполномоченного, речь идет о магазинах, а не количестве продавцов, так как на одного предпринимателя может быть зарегистрировано несколько магазинов.

За пять лет оборот татарстанских селлеров увеличился в 265 раз, превысив 80 млрд рублей. В среднем годовая выручка каждого татарстанского селлера превышает 1,2 млн рублей.



— Сегодня каждый восьмой предприниматель или самозанятый в республике работает через маркетплейсы, и для трети из них это основной доход. В среднем годовая выручка каждого татарстанского селлера превышает 1,2 млн рублей. Татарстан — один из немногих регионов с положительным торговым балансом на маркетплейсе Wildberries: по данным на конец 2024 года предприниматели республики продали через этот маркетплейс в 1,5 раза больше, чем купили татарстанцы. Наши селлеры занимают 1 место по сумме продаж по Приволжскому федеральному округу и лидирующие позиции по сумме продаж среди всех регионов России, — отметил бизнес-омбудсмен.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста количества селлеров, которое мы наблюдаем в последние два года, до потолка роста рынка еще очень далеко. В России доля интернет-торговли по итогам 2024 года составила порядка 16%. Для сравнения, в Китае — 27,6%, в Великобритании — 29,3%. То есть ограничений для роста рынка eCom в России пока не видно.

Потенциал увеличения объема рынка определяется высоким спросом на качественные и эксклюзивные продукты

Председатель комитета по развитию цифровых технологий в торгово-промышленной палате Татарстана Роман Сухарь акцентировал внимание на поступательном притоке новых игроков и разнообразии бизнес-моделей, начиная от продаж собственной продукции и заканчивая импортом китайских товаров.

По словам собеседника, рост конкуренции признается скорее полезным фактором, стимулирующим развитие сектора, а потенциал увеличения объема рынка определяется высоким спросом на качественные и эксклюзивные продукты. Конкретные ограничения связаны скорее с уровнем ассортимента и готовности потребителей к приобретению уникальных предложений, нежели с числом предпринимателей.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Важной особенностью рынка селлеров является отсутствие существенного влияния на уровень занятости. Компании, испытывающие трудности в электронной коммерции, легко переключаются на альтернативные сферы бизнеса. Таким образом, сектор продолжает развиваться органично, дополняя экономику региона новыми возможностями для предпринимательства.

Напомним, что сенатор от Башкортостана Олег Голов предложил «выселить» пункты выдачи заказов с первых этажей жилых домов. При этом, только в столице Татарстана в подобных помещениях размещаются свыше 1,5 тыс. ПВЗ. При этом каждая точка может приносить около 100 000 рублей в месяц.