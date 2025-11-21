Триумф британцев: завершился групповой отбор чемпионата мира по футболу

Итоги отборочного турнира на футбольный ЧМ 2026 года

Мирлинд Даку (номер 10) будет играть стыки в составе сборной Албании. Фото: Реальное время

УЕФА завершил цикл групповых этапов, по итогам которых были отобраны сборные-участницы чемпионата мира 2026 года. Теперь остались стыковые мини-турниры, которые определят еще четырех счастливчиков. Подробности — в обзоре «Реального времени».

В отборе Казахстана на ЧМ поучаствовали Черчесов и экс-рубиновец Зуев

Чемпионат мира 2026 года открывает новую страничку в истории мундиалей. Со следующего года число участников увеличится до 48 — в отличие от прежних 32. Треть — 16 сборных — будет представлять Европу. Можно вспомнить ЧМ, где участников было всего 16 — это мундиаль в Аргентине 1978 года. При формате из 16 участников было проведено семь ЧМ, а самым популярным стал формат из 32 команд, по которому мундиали разыгрывались с 1998 по 2022 год. Тогда скачок числа команд-участниц с 24 до 32 был ответом ФИФА на геополитические изменения в Европе, когда из двух стран СССР и Югославии в конечном счете получилось 22. Европейская конфедерация УЕФА отозвалась на эти изменения двумя годами ранее, увеличив количество участников Евро с восьми до 16.

Но чемпионат Европы 2016 года, прошедший с участием 24 команд, и нынешний ЧМ с 48 командами — это попытка международных федераций ФИФА и УЕФА заработать денег. Что объясняется вполне благими целями, поскольку все остальные турниры — молодежные, юниорские, женские, ПОДА — убыточные по своей сути.

Увы, даже при таком формате — 16 сборных-участниц, то есть практически каждая третья страна Европы, на ЧМ не попадают Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан. Нынешняя сборная Казахстана была стилистически наиболее близка россиянам. Во-первых, в начале отбора ее тренировал Станислав Черчесов, отправленный в отставку. Сейчас в отставке его сменщик Али Алиев, и казахстанцы удивляют мир тем фактом, что за один отбор сборную их страны будут тренировать три наставника. Во-вторых, три сборника имеют в прошлом российские паспорта. Это голкипер Александр Заруцкий, сын футболиста из Нальчика, плюс знакомый нам по играм за «Рубин» Александр Зуев, Марат Быстров, начинавший спортивный путь с любительского футбола в Магнитогорске, где он попутно работал и официантом в кафе, и в структуре МЧС.

Хорошо знакомы российским болельщикам плюс поигравшие в нашем чемпионате Георгий Жуков и Исламбек Куат, плюс игроки российской Премьер-лиги Нуралы Алып («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»), чьим наставником, собственно, и был первоначально Черчесов. Между тем действующий наставник Талгат Байсуфинов может похвастать тем, что на исходе отбора его подопечные сыграли вничью с Бельгией — 1:1.

Станислав Черчесов начинал отбор наставником сборной Казахстана. Реальное время / realnoevremya.ru

Провал сборных, представляющих российский футбол

Футбольный Азербайджан тоже частично «сконструирован» на базе российского футбола. В составе его сборной питерец Рамиль Шейдаев, ранее игравший за «Рубин». Воспитанник «Сатурна» Эмин Махмудов, более известный играми за «Спартак», как и прошедший через молодежку «Спартака» хорват Филип Озобич. Воспитанники красноярского футбола Азер Алиев и Алексей Исаев плюс дагестанцы Мехти Дженетов и Бадави Гусейнов.

В отличие от Казахстана, азербайджанцы ищут игроков не только в России, их сборные пополнились за счет «немца» Рената Дадашова, «голландца» Озана Кекчю, «украинцев» Антона Кривоцюка и Эмиля Мустафаева. По итогу Азербайджан сыграл еще хуже Казахстана, заняв последнее место, набрав 1 очко в 6 матчах.

Как и Армения, занявшая последнее место и набравшая 3 очка в 6 матчах. В ее составе достаточно бесславно выступали Георгий Арутюнян и Эдуард Сперцян — оба из «Краснодара», Тигран Аванесян из тульского «Арсенала», Хорен Байрамян из «Ростова», Артем Бандикян из ЦСКА, Эдгар Севикян из «Акрона», уроженец Москвы Наир Тикнизян, Краснодара — Арсен Бегларян, Питера — Сергей Мурадян плюс нигериец Иву Угочукву из «Рубина». В сборную были приглашены три аргентинца: Адорьян, Бриаско и Селараян, немец Ранос, серб Чанчаревич, нигериец Удо. Артур Миранян играл в Казани в 2014 году в рамках отборочного этапа юниорского чемпионата Европы U-19, защищая цвета сборной Украины. Там еще за сборную России выступал футболист «Локомотива» Аршак Корян, который ранее также вызывался в сборную Армении, но сейчас не востребован.

В итогах отбора на ЧМ-2026 можно поискать косвенный ответ на перспективы сборной России, в случае если бы она отбиралась в число участников чемпионата мира. Как известно, наши братья-белорусы в международном футболе не подвергались отстранению, хотя в их составе не нашлось места экс-рубиновцу Виталию Лисаковичу, но зато играют экс-рубиновец Александр Мартынович и Валерий Громыко (оба представляют «Кайрат»), четыре нынешних и три бывших футболиста РФПЛ. Этот монолит слегка подразбавили Макс Эбонг (его отец — камерунец) и новичок из чемпионата Испании Лео Маскаро-Капилевич. Но нынешнее последнее место в отборе — это ниже плинтуса — 0:6 от Дании и 1:5 от Греции. Единственный плюс белорусам можно поставить за гостевую ничью с Данией, максимально осложнившую скандинавам попадание на ЧМ, а также за ничью с греками.

Александр Мартынович связал сборную Белоруссии, казахстанский «Кайрат» и татарстанский «Рубин». Реальное время / realnoevremya.ru

Грузия вернулась на исходные позиции

Из той же серии 1:9 и 0:5 Армении от Португалии, 0:6 Казахстана от Бельгии, 0:5 Азербайджана от Исландии. И это на фоне достаточно бодрого выступления азербайджанского «Карабаха» в Лиге чемпионов, очередного проекта на территории бывшего СССР, когда флагман местного футбола достаточно успешно осваивает средства своих частных хозяев, абсолютно не меняя при этом ситуацию в местном футболе. Хочется напомнить о «Шерифе» из Тирасполя, который можно называть молдавским, хотя к самой стране команда почти не имела отношения.

По сути, и «Карабах», и «Шериф» — это не более чем проекты, призванные, помимо прочего, «подсветить» через футбол их родные Нагорно-Карабахскую республику и Приднестровье. Нашумевшая ничья «Карабаха» с «Челси» (2:2) — это два азербайджанца в составе команды из Агдама, в расширенном составе которого 16 иностранцев. Его сборники Гусейнов и Шейдаев играют зачастую только на уровне национального чемпионата, перемещаясь на скамейку запасных во время еврокубковых баталий. «Шериф», который выходил в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, обыгрывал мадридский «Реал» составом из 13 футболистов, среди которых не было ни одного молдаванина. И что в итоге? Последнее место в группе с одним набранным очком при 1:11 и 0:5 — это два разгрома Молдавии от Норвегии и 0:4 от Израиля. Разве что в домашнем матче с итальянцами молдаване побились, уступив им со счетом 0:2, пропуская только под занавес встречи.

Единственная ничья молдаван была завоевана в противостоянии с Эстонией. Но, справедливости ради, эстонцы, как и все прибалты, сделали очевидную ставку на другие виды спорта, прежде всего баскетбол плюс хоккей в Латвии.

Грузия, ярко сверкнув на прошлом чемпионате Европы, где она вышла в раунд 1/8, выступила неудачно, получив 0:4 от Испании и 1:4 от Турции. Год назад грузины играли в числе 16 лучших команд Старого Света, а сейчас не смогли повторить это достижение. Другое дело, что в спорте страны есть существенные достижения в регби, водном поло, а мужская баскетбольная сборная добралась до четвертьфинала нынешнего чемпионата Европы.

Экс-рубиновец Хвича Кварацхелия в составе сборной Грузии. Реальное время / realnoevremya.ru

Прекрасные Фареры могли бы служить примером для стран бывшего СССР

В конкретном отборе всех неудачников Евроотбора заткнула за пояс сборная Фарерских островов, набравшая 12 очков, заняв третье место в группе. Разгром Черногории — 4:0, победа над Чехией, еще четыре года назад игравшей в четвертьфинале Евро, — это возможность улучшить рейтинг и подняться на уровень повыше при жеребьевке следующего турнира. «Здесь и сейчас» успех островитян объясняется «выходом на плато» части лидеров. К примеру, это трио Палл Клэттскард, Одмар Фарё, Йоан Эдмундссон. У российского футбола от них до сих пор фантомные боли, поскольку в 2009 году эти парни поучаствовали в победе (1:0) над нашей молодежной сборной в рамках отбора на Олимпиаду-2012. Эдмундссон даже забил гол в ворота российской молодежки, в составе которой тогда играли Песьяков, два будущих рубиновца Дзагоев и Прудников, Дзюба и Кокорин, Ионов и Щенников.

В дальнейшем этот костяк фарерской молодежки присоединился к старожилам сборной страны, которой на тот момент руководил Кай Лео Йоханнесен, премьер-министр с 20-летней карьерой футболиста, который два года отыграл в составе сборной. Причем его на этом посту заменил однофамилец Аксель Йоханнесен, который также занимался футболом и волейболом. И вот Клэттскард, Фарё, Эдмундссон играли в компании лучшего форварда страны Сэлви Ватхаммара. Один из голов он забил, добив мяч с метра от линии ворот, после того как в штангу попал его партнер Хильмар-Леон Якобсен, совмещавший футбол и гандбол. Ранее он выступал в отборе на чемпионате мира по гандболу, кстати, против сборной России, а затем дебютировал за сборную по футболу, едва не забив. В нынешнем составе сборной его не было, поскольку он ушел из спорта из-за травмы, а 39-летний Ватхаммар был запасным на постоянной основе. Увы, потеряв шанс попасть в число старожилов ЧМ-2026, наряду с Месси, Модричем, Криштиану Роналду. Сейчас Ватхаммар передает некую эстафетную палочку молодым партнерам. Фарерцу венгерской национальности Гезе Тури, африканцам Мнени и Чуквуди, сербу Радосавлевичу.



Такое долгое перечисление безуспешного выступления наших бывших соседей будет необоснованным, если бы мы не сравнили их с уже упомянутыми экс-югославами. Хорватия снова в числе участников ЧМ, Босния и Герцеговина и Северная Македония, а также Косово в стыках. Туда не прошли Словения и Сербия, но необходимо отметить, что их обошли те, кто воспользовался возможностью подняться на уровень выше, а это две «родственные» сборные Албании и Косово, делящие между собой этнических косоваров, разбежавшихся по всему миру. Там и Мирлинд Даку, актуальный состав сборной Албании, и Дардан Шабанхаджай, ранее выступавший за юниорскую сборную Косово. Косовары обошли Швецию с Дьекерешем, Исаком, Кулушевски, Линделефом в составе.

Сергей Песьяков и Ко одними из первых пострадали от Фарер. Реальное время / realnoevremya.ru

Провал мультикультурного футбола Швеции

1:4 в концовке отбора — это очередная клякса на некогда белоснежном одеянии шведского футбола. Проигрывать шведы начали со стадии 1/8 чемпионата Европы 2020 года. Тогда они уступили Украине, будучи фаворитом в этом противостоянии. После чего не вышли на ЧМ-2022, ЧЕ-2024, и сейчас у них последнее место в отборе ЧМ-2026. Ничья на старте отбора в гостевом противостоянии с другим неудачником, Словенией, и четыре поражения подряд с разницей мячей 1:9.

Албанцы обошли Сербию, что для них важно и со спортивной, и с политической точек зрения. Как шутила про албанцев в 2003 году команда КВН «РосНОУ»: «Размер — микро. Эффект — макро». Тогда эта шутка была вызвана поражением сборной России от албанцев (1:3) в отборе на Евро-2004, но Албания, не поменяв размеров страны, с 2016 года участвовала в двух Евро, а сейчас претендует на ЧМ.

Грузины тогда вышли в стыки, заняв на групповом этапе только четвертое место, но таковы были изначальные условия, связанные с выступлением в Лиге Наций. На отборе чемпионата мира они вернулись на исходные позиции, занимая которые уступают и фаворитам испанцам, и туркам, занявшим второе место.

Дардан Шабанхаджай может сыграть и за Косово, и за сборную Австрии. Реальное время / realnoevremya.ru

По ходу нынешнего отбора среди команд УЕФА случилось знаковое событие для поклонников «Рубина». Экс-форвард казанской команды Велько Паунович возглавил сборную Сербии, дебютный матч пришелся на поражение от Англии — 0:2, а в заключительной игре отбора обыграли Латвию — 2:1. История подсказывает, что ранее только экс-рубиновец Виктор Колотов руководил молодежной сборной Украины на отборе 2000 года, и сейчас национальной командой Украины руководит Сергей Ребров. Плюс уроженец Казани Герман Зонин еще в советские времена выиграл со сборной Бирмы Азиатские игры в 1966 году.