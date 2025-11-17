«Восточный базар в Казани» — инструмент народной дипломатии

Теперь у фестиваля четыре официальных языка — добавился арабский

Рифкат Минниханов с ведущими церемонии открытия фестиваля. Фото: предоставлено фондом имени Рашида Вагапова

В татарстанской столице проходит Международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток», он же «Восточный базар в Казани». Не просто эстрадный конкурс исполнителей, а важный дипломатический инструмент в условиях нового мира. В его программе второй год не только концерты, но и научная конференция. Подробности — в материале «Реального времени».

20 регионов, 40 стран

Сайт фестиваля утверждает, что он начался в 2022 году, «когда первые звуки «базара» наполнили воздух, а гала-концерт собрал представителей 20 стран и регионов». Представительство МИД в Казани напоминает, что открытие первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани» проходило 10 декабря 2021 года. И тогда это был масштабный, но именно эстрадный конкурс, продолжение Вагаповского фестиваля и конкурса «Яна татар жыры»/«Новой татарской песни».

Но времена сильно изменились. Теперь, в 2025-м, когда его проводят в четвертый раз, у него есть второе название: «Россия — Восток», а география его участников расширилась до 20 регионов и 40 стран, включая 30 исламских. Это своеобразная разминка перед 2026 годом, когда Казань будет культурной столицей исламского мира. Открытие фестиваля, по традиции прошедшее в Казанской ратуше, — это скорее не про культуру или музыку, а про дипломатию: в зале преобладали консулы разных стран.

— Базар — это прежде всего развитый социальный институт, институт дипломатии и культуры, — заявил генеральный продюсер фестиваля «Восточный базар в Казани», директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.

— Весомый вклад фестиваль «Восточный базар» вносит в развитие мультикультурного пространства России и всестороннее расширение культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами, — отметил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. — Став одним из важных инструментов «народной дипломатии», фестиваль помогает наводить мосты между нами и Восточным миром.

Камалтынов также зачитал приветствие раиса республики Рустама Минниханова: «Территория Татарстана исторически служит мостом сотрудничества между Востоком и Западом, примером конструктивного взаимодействия разных народов».

Рифат Фаттахов (второй слева) умеет находить общий язык со всеми. предоставлено фондом имени Рашида Вагапова

«Матушка» и мунаджаты

Интересно, что в этом году у фестиваля четыре официальных языка — добавился арабский. Поэтому церемонию открытия вели четыре ведущих. В частности, за английский отвечала Виктория Этта, победительница студенческого фестиваля «Жемчужина мира — 2025» из Нигерии, девушка учится в медицинском университете.

Что касается музыки, то на открытии выбор организаторов был очевиден. Под аккомпанемент оркестра «Казан нуры» Алина Шарипжанова и Айдар Сулейманов исполнили гимн «Восточного базара». За татарскую советскую песню отвечала лауреат Вагаповского фестиваля Адиля Зиннатуллина. Мария Карпова пела «Матушку», народные артисты Чеченской Республики — «Катюшу».

Также на сцене появился исполнитель мунаджатов хафиз Священного Корана Саидкамол Суюнов. Кстати, одно из мероприятий фестиваля этого года — День арабской культуры.

На открытии Вагаповский фонд подписал соглашение с Дирекцией международных фестивалей Республики Узбекистан. предоставлено фондом имени Рашида Вагапова

Не только певцы, но и ученые

Как и в прошлом году, на фестивале открылась научно-практическая конференция при участии более 200 ученых. Часть ее проходит в КазГИКе, археологическую секцию и вовсе решили провести в Елабуге.

Стартовала конференция в большом зале Академии наук РТ и, если честно, произвела впечатление большого концерта. В самом начале можно было узнать о деятельности фотографа-этнографа Самуила Дудина в начале ХХ века. С другой стороны, многие спикеры занимали положенное им время скучным рассказом о родных институтах.

Порой же конференция превращалась в своеобразную площадку для выражения мнений. И. о. ректора Уфимского госинститута искусств имени Загира Исмагилова Ильмар Альмухаметов, к примеру, порадовался, что в Казани сможет увидеть премьеру театра имени Гафури «В ночь лунного затмения», которую не застал дома. Потом критиковал некий зарубежный спектакль, в котором внучка погубила и себя, и деда. А в конце вспомнил, что однажды увидел в аэропорту Шереметьево книгу Гузель Яхиной и начал задавать продавщице вопросы: а есть ли у нее дед, воевал ли он, а знает ли она, что писательница позволила себя резкие высказывания о стране. Выступление завершилось аплодисментами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Значительную часть фестиваля 2025 года составляют сольные концерты именитых коллективов: практически обязательное появление ансамбля «Ялла» из Ташкента, шоу «Танцы народов Кавказа и Востока», выступление танцевального ансамбля «Вайнах». Из необычного — «Восточная вечеринка» в ресторане, которую планируют в 2026-м довести до некоего «Студенческого базара». Из обязательного — концерт памяти Ильхама Шакирова. Посвящения ему в этом году делали уже Дирекция парков и скверов, а также творческое объединение «Калеб». А это третий вариант — заявлено, что песни Шакирова будут петь и на других языках.

При этом «Восточный базар» остается и конкурсом молодых исполнителей. К участию допускаются участники от 18 лет до 33 лет, которые поют на родных языках. Трансфер до Казани не оплачивается, а вот заботы по пребыванию в столице Татарстана принимающая сторона берет на себя. Конкурсантов можно будет послушать на гала-концерте.