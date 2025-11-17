Страхование по шариату: почему услуга недоступна клиентам исламского банкинга

Страховщики изучили вопрос, но не готовы выйти на рынок партнерского финансирования

Татарстанские страховщики проработали вопрос выхода на рынок исламского банкинга, но пока не готовы страховать его клиентов, ссылаясь на специфические требования шариата. «Откровенно говоря, в России пока нет ни одной компании, которая готова была бы пойти в эту историю», — признался в беседе с «Реальным временем» президент Союза страховщиков РТ Ринат Касимов. Среди причин он назвал неразвитость самой системы партнерского финансирования и острый дефицит халяльных инвестиций в нашей стране, подробности — в материале.

«Пока нет ни одной компании, которая готова была бы пойти в эту историю»

В России еще на три года продлили эксперимент по исламскому банкингу, реализуемый в четырех регионах, включая Татарстан. Между тем в стране до сих пор не решен один из ключевых вопросов для расширения этого рынка — страхование. Во всем мусульманском мире такафул, или страхование по нормам шариата, развивается наряду с индустрией исламского финансирования. В России же к нему пока только присматриваются.

Как сообщил «Реальному времени» президент Союза страховщиков Татарстана Ринат Касимов, в объединении изучили условия внедрения такафула, но не готовы с ним работать: «У нас есть проработки, связанные с исламским страхованием. Но пока все очень сыро, потому что много нюансов».

В итоге на вопрос: будут ли страховать клиентов исламского банкинга в стране, ответил так:

— На сегодняшний день пока нет. Потому что требования, которые AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений, — прим. ред.) и шариат устанавливают к страхованию, очень специфические. Откровенно говоря, в России пока нет ни одной компании, которая готова была бы пойти в эту историю. В том числе это связано с необходимостью, чтобы исламская финансовая система получила более широкое развитие в нашей стране. Поскольку страховые компании должны инвестировать свои резервы, а если речь идет о такафуле, то, соответственно, нужно инвестировать в халяльные продукты. А халяльных инвестиций достаточно мало, их практически нет.

Тем не менее, по мнению главы союза, в перспективе ближайших лет ситуация по развитию партнерского финансирования в России может измениться: «У нас довольно-таки динамично все меняется. Вполне возможно, что и здесь будет бурный рост. Все-таки в направлении исламского банкинга большая работа ведется, и наша республика впереди всех субъектов РФ. Поэтому все может быть».

«Главная проблема — нужно серьезно изменить законодательство»

Другой представитель страхового сообщества республики — бывший президент Союза страховщиков РТ Рустем Сабиров в свое время также подробно изучил вопрос внедрения исламского страхования в России. С тех пор, по его словам, немногое поменялось:

— Главная проблема в том, что нужно достаточно серьезно изменить законодательство РФ, а для этого провести большую комплексную работу юристам, членам правительства и парламентариям. Так как здесь нужно не просто принять какой-то один закон, а надо внести изменения в большое количество законодательных актов. Поэтому это работа не на один день и, может быть, даже не на год. Думаю, это главная причина, почему исламское страхование у нас пока, скажем так, в зачаточном состоянии.

Система исламского страхования основана на распределении прибылей и убытков между участниками и оператором на основе норм шариата. Механизм такафула сильно отличается от традиционного коммерческого страхования. Он основан не на прибыли страховщика, а на концепции сотрудничества. Участники сделки распределяют финансовые излишки между собой за вычетом административных расходов. В соответствии с исламскими инвестиционными моделями страховые компании инвестируют избыточные средства.

— В такафуле все очень сильно отличается, начиная с того, каким образом и какая компания может заниматься страховыми взносами, и заканчивая размещением страховых резервов по правилам ислама. Очень много различных нюансов. Кроме того, нужно еще и психологию людей поменять. У нас обычное-то страхование слабо развито по сравнению с другими странами, а мы пытаемся запустить какое-то его ответвление, — заметил Сабиров.

Причины, которые тормозят внедрение такафула

С законодательными ограничениями связывает причины отсутствия исламского страхования в России и экономист Рустем Шайахметов, глава компании «Р-Инвест». По его словам, в самой системе исламского банкинга многое противоречит действующему банковскому законодательству РФ, и сложность в том, что их нужно сочетать:

— Есть и другие причины, которые тоже тормозят внедрение такафула в стране. Все равно, как бы мы ни хотели, исламский банкинг в России будет иметь ограниченное развитие. Есть ряд сложных нюансов, которые делают невозможным его бурный рост. Одно дело, когда мусульманские страны все свое законодательство под это заточили, а у нас законы ориентированы на классические банковские услуги.

Главное отличие исламских финансовых продуктов — запрет на проценты, а сама деятельность ближе всего к проектному инвестированию. «Как инвестиционный инструмент это может использоваться, но ограниченно. Многое нужно поменять в законодательстве, чтобы изменить ситуацию», — добавил Шайахметов.

«Для развития такафула необходимы знания в сфере партнерских финансов»

Отвечая на вопрос, что сдерживает развитие исламского страхования в России, председатель правления ГК «Ас Салям», руководитель подкомитета по исламским финансам общественной организации «Деловая Россия» Ренат Едиханов привел данные статистики. На конец августа 2025 года на рынке страны действовало порядка 130 страховых компаний. При этом банков на конец октября насчитывалось 306 и более 1 400 лизинговых компаний.

По его словам, логично, что специалистов в финансовой сфере, близкой к рассрочке, лизингу и проектному финансированию, гораздо больше на рынке, чем специалистов по страховому делу, которые «разбираются в нем, а не просто работают в сфере страхования, например агентами».

— Для запуска такафул-страхования надо разбираться во всех процессах страховой компании — таких людей просто достаточно мало. И при этом для развития такафула необходимы еще знания в сфере партнерских финансов, что сводит количество возможных инициатив к еще меньшей величине. Если сравнить объем рынка классического страхования и рынка классического кредитования — там тоже будет серьезный разрыв. Так что первая проблема чисто статистическая: меньше тех, кому это интересно как бизнес; рынок такафула меньше, чем рынок чисто финансирования (рассрочка, лизинг, проектное финансирование и т. д.), — пояснил он.

Вторая причина — в законодательстве, согласен Едиханов с другими спикерами. Он отметил, что действующее законодательство ориентировано на классическое страхование, в том числе и в части размещения страховых резервов и коэффициентов учета стоимости имущества: «В частности стоимость многих активов признается равной нулю, за исключением, например, облигаций (и то не всех), классический вариант которых запрещен в партнерских финансах, а рынок исламских облигаций сукук в стране только зарождается. Также есть нюансы и в налогообложении».

Для решения проблемы, по словам эксперта, можно прибегнуть к разным вариантам. Первый — реализовать несколько пилотов в рамках действующего законодательства. «Структурировать такафул-страхование в рамках действующего законодательства можно. Возможно, в ряде случаев будет не очень удобно, как, например, было неудобно банкам заниматься рассрочкой до принятия профильного 417-ФЗ по партнерским финансам, но, по крайней мере, можно будет «прощупать» рынок и его потребности», — считает он.

Второй вариант — по аналогии с 417-ФЗ создать профильный закон об эксперименте по такафул-страхованию с соответствующими изменениями в НПА, регулирующими страховую сферу. «При этом, естественно, необходимо проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности в сфере партнерского финансирования для снижения влияния статистической причины сдерживания развития такафул-страхования», — добавил Ренат Едиханов.

Необходимо также, по его словам, активно работать в сфере разработки стандартов партнерского финансирования, в том числе такафул-страхования, для демонстрации рынку финансовой и юридической модели данной услуги. «С учетом развития самого рынка партнерского финансирования такафул-страхование как один из элементов рынка, в том числе помогающий его развитию в части снижения рисков операций той же рассрочки или лизинга, несомненно, станет на определенном этапе необходимым к реализации и будет реализовано», — добавил спикер.

— Повышенные риски, по сравнению с традиционными финансами, фактически создают некий барьер к развитию рынка партнерского финансирования, но не настолько критичный, чтобы говорить о невозможности развития партнерских финансов без такафул-страхования. При этом стоит отметить, что для гармоничного развития рынка партнерских финансов в целом такой инфраструктурный элемент, как такафул-страховые компании, необходим. Это может улучшить качество финансовых услуг в целом, — заявил он.

По его словам, снижение рисков, повышение прозрачности услуг и формирование новых продуктов для финансирования различных секторов экономики с применением такафул-страхования послужит структурному изменению складывающейся практики рынка партнерского финансирования, а также увеличит привлекательность российского рынка партнерских финансов для иностранных инвесторов. При этом возможно возникновение и рынка перестрахования в зарубежных такафул-страховых компаниях.

Проблемы, решения и перспективы внедрения исламского страхования (такафул)

Гендиректор одной из первых исламских финансовых организаций «Амаль» Рустам Сагдеев заметил, что в России все чаще говорят о важности развития партнерского (исламского) банкинга и финансовых услуг, таких как исламское страхование — такафул. «В последние три года экономика страны приспосабливается к санкциям, ищет новые источники финансирования и укрепляет связи с Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и мусульманскими странами СНГ. В этих условиях такая форма страхования может снизить риски, обеспечить долгосрочное финансирование и привлечь зарубежные инвестиции», — подчеркнул он.

— Такафул — это взаимное страхование, где участники объединяются, чтобы совместно покрывать убытки через общий фонд, основанный на идее взаимопомощи. Основные модели работы — агентская (вакаля), долевое участие в прибыли (мудараба) и гибридные варианты. Выбор модели влияет на распределение прибыли и условия работы управляющей компании, — пояснил Сагдеев.

По его словам, как давно обсуждается в финансовых кругах, барьеры для внедрения такафула в нашей стране действительно существуют, и они достаточно серьезные. Спикер решил сосредоточиться на ключевом моменте, который лежит в самой философии различия между традиционным страхованием и такафулом. Это фундаментальное противоречие бизнес-моделей. Как отметил собеседник издания, традиционное страхование построено на принципе присвоения прибыли от неиспользованных страховых резервов: «Это, собственно, главный источник дохода страховой компании. Если вы заключили договор автостраховки на год, внесли, скажем, 20 тысяч рублей, а страховой случай не произошел, эти 20 тысяч остаются в компании как ее прибыль. Финансовая привлекательность такой модели очень высока». Однако в исламском страховании (такафул) все устроено принципиально иначе, сообщил эксперт:

— Здесь действует концепция табарру — добровольного пожертвования. Управляющая компания не имеет права претендовать на неиспользованные взносы участников. Эти средства остаются в общем фонде сообщества, и они могут либо возвращаться участникам, либо распределяться согласно принципам взаимопомощи. Таким образом, структура получения прибыли совершенно другая — компания получает только свое вознаграждение за управление (вакаля) или участвует в распределении прибыли как партнер (мудараба), но не присваивает коллективные сбережения.

По его словам, это противоречие и создает препятствие. Российские страховые компании, привыкшие к традиционной модели, видят в такафуле менее привлекательный источник доходов. Отсутствие возможности присвоить то, что остается невостребованным, автоматически снижает финансовую привлекательность для таких игроков, объяснил Сагдеев.

Решить проблему, по мнению эксперта, можно, двигаясь в двух параллельных направлениях развития. Первый путь — привлечение крупных институциональных игроков. «Речь идет о том, что крупные российские страховые компании могут войти на этот рынок, создав специализированные подразделения или так называемые окна для предложения такафул-продуктов. Такой подход уже успешно применяется в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ и Турции, где полноценные страховые корпорации предлагают исламские и традиционные продукты параллельно. Это позволяет использовать существующую инфраструктуру, кадровый потенциал и клиентскую базу», — пояснил он.

Второй путь, по его словам, заключается в развитии систем взаимного страхования и микростраховых сообществ: «Здесь подходящим инструментом может стать модель общества взаимного страхования, которое уже предусмотрено в российском законодательстве, хотя и требует адаптации. Микростраховые сообщества, включая кооперативные структуры, могут возглавляться управляющей компанией с соблюдением принципа табарру. Этот путь может оказаться менее требовательным к начальному капиталу и более гибким в региональном контексте».

Такафул увеличит долю и объем капитала в секторе исламских финансов

Кроме того, на законодательно-регуляторном уровне необходимо параллельно решать несколько задач, считает Рустам Сагдеев. Во-первых, внести определение такафула в законодательство и установить правовой режим для такафул-операторов — по аналогии с тем, как был отрегулирован партнерский банкинг. Во-вторых, обеспечить налоговую нейтральность: взносы в фонд табарру не должны рассматриваться как налогооблагаемый доход. «Это критично, так как иначе двойное налогообложение (и при внесении взноса, и при распределении) сделает модель убыточной», — подчеркнул он.

— Перспективы внедрения такафула в России велики, особенно учитывая текущий контекст. В этот момент проводится эксперимент по развитию партнерских (исламских) финансов, и он будет продолжаться еще несколько лет. Самое время использовать это окно возможностей для запуска исламских финансовых страховых продуктов, — уверен эксперт.

Пока же отсутствие такафула, по его словам, сказывается на развитии рынка исламских финансов: «Безусловно, да. Отсутствие исламского страхования создает серьезный структурный барьер. Отсутствие такафула в значительной степени сдерживает развитие рынка партнерского (исламского) финансирования. Страхование является ключевым элементом финансовой инфраструктуры, который обеспечивает защиту от рисков и создает условия для устойчивого роста инвестиций. Без исламского страхования бизнес и население испытывают ограниченный доступ к комплексным финансовым продуктам, что снижает привлекательность и масштаб партнерского финансирования».

Сагдеев считает, что появление такафула способно существенно изменить ситуацию, расширив ассортимент исламских финансовых продуктов. Это даст возможность бизнесу и частным лицам получить надежные инструменты для управления рисками, что повысит уверенность инвесторов и участников рынка, указал он и добавил, что благодаря принципам взаимопомощи и коллективного покрытия убытков такафул снижает финансовую неопределенность и стимулирует привлечение долгосрочных инвестиций.

— В результате внедрение такафула увеличит долю и объем капитала, задействованного в секторе исламских финансов. Это расширит возможности для роста экономики, повысит доступность финансирования, а также укрепит экономические связи с зарубежными партнерами, заинтересованными в исламских финансовых инструментах. Таким образом, развитие такафула является важным шагом для создания полноценной экосистемы партнерского финансирования, способствующей как стабилизации, так и расширению рынка, — подчеркнул эксперт.

Новые средства, привлекаемые через такафул, по его словам, будут рециклироваться в другие исламские финансовые инструменты, создавая экономию масштаба и улучшая конкурентоспособность российского рынка на международной арене. «Иными словами, такафул — это не просто страховой продукт, это катализатор для преобразования всей экосистемы партнерских финансов в России, обеспечивающий ее финансовую устойчивость, международную привлекательность и социальную включенность», — заключил спикер.

«Отсутствует запрос рынка на объединение рисков в общие такафул-фонды»

В свою очередь исполнительный секретарь и член координационного совета Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ) Мадина Калимуллина отметила, что исламское страхование является важной составляющей финансового рынка, в частности исламского. «Участники рынка, привыкшие минимизировать определенные риски через страхование, сегодня сталкиваются с отсутствием соответствующих инструментов. Тем не менее, оценивая текущую рыночную ситуацию, можно сказать, что рынок исламского финансирования в России пока справляется без страховых продуктов. Однако периодически ощущается их нехватка, и рассматриваются способы минимизации соответствующих рисков», — сообщила она.

В частности, по ее словам, говоря о рисках, связанных с залоговыми и арендными активами, следует отметить ключевое отличие исламского лизинга (иджара) от традиционного лизинга: при исламском лизинге все риски, связанные с утратой или ущербом актива, несет финансовая организация. В связи с этим компании, работающие с такими продуктами, поднимают вопрос о необходимости исламского страхования.

— Отсутствие страховых продуктов в исламском сегменте связано, на мой взгляд, с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие проработанных инициатив и определенная разрозненность между страховыми компаниями и ключевыми игроками исламского финансового рынка. Также следует различать личное страхование и имущественное страхование. Личное страхование в основном накопительное, обладает меньшими законодательными и бизнес-препятствиями. В отношении имущественного страхования главную роль играет закон больших чисел и требуется объединение большого количества участников со схожими рисками, — объяснила Мадина Калимуллина.

В отличие от традиционного страхования, исламское страхование, по ее словам, предусматривает наличие независимого страхового фонда, который дополняется также инвестиционными фондами. «В настоящее время отсутствует достаточная практика, опыт и ясно выраженный единый запрос со стороны рынка на объединение рисков в общие такафул-фонды. Недавние изменения в законодательстве (например, закон 417-ФЗ) открывают новые возможности для обществ взаимного страхования (ОВС), устраняя некоторые ограничения, однако ОВС требует высокой степени самоорганизации участников, и мы только на пути к этому этапу развития рынка», — заметила она.

— Особое внимание следует уделить правовым аспектам: исламское страхование требует определенной независимости страхового фонда и специфического порядка распределения средств в случае ликвидации фонда, что может противоречить требованиям законодательства к ОВС и страховым компаниям. Кроме того, размещение страховых резервов строго регламентировано, и операторы такафула могут сталкиваться с трудностями из-за недостаточного развития халяльных инвестиционных продуктов и рынка сукук. Появление новых исламских инвестиционных продуктов (низкорискованных) и суверенных сукук было бы хорошей базой для размещения такафул-резервов, — полагает представитель РАЭИФ.

При этом эксперт отметила, что сама структура такафула не обязательно связана только с формой страхования или ОВС — это могут быть любые внутренние резервы, выполняющие функции взаимного страхования, и квазиинвестиционные продукты, например долгосрочные накопительные программы, аналогичные пенсионным. «Развитие рынка партнерского финансирования может сдерживаться отсутствием страховых продуктов, что увеличивает стоимость исламских финансовых услуг. Участники рынка отмечают, что стоимость страхования в традиционных продуктах зачастую компенсируется более высокой ценой исламского финансирования», — добавила собеседница издания.

— Решение данной проблемы требует формирования широкого спектра продуктов и услуг, адресованных как корпоративным участникам, так и физическим лицам, для эффективного управления рисками и устойчивого развития исламского страхования, — считает она.

Согласен с ней и участник дискуссий РАЭИФ Алексей Коваленко, имеющий опыт работы в сфере такафула. По его словам, набор барьеров для внедрения исламского страхования в России можно разделить на нормативно-правовые, операционные, финансовые и культурно-образовательные.

— Вот лишь некоторые из них. Отсутствие в законодательстве понятия «исламское страхование»/партнерское страхование (хотя имеется понятие «общество взаимного страхования) и четкого правового статуса такафула по аналогии с партнерским/исламским банкингом; отсутствие регулирующей их практики в части налогов, резервов и требований к капиталу для такафул-операторов, — перечислил он и добавил: — Регулирующие стандарты Центробанка и законы о страховании ориентированы на классические продукты (риск-премия/страховая компенсация), что затрудняет учет механик табарру, разделения фондов и выплат комиссий управляющей компании. Отсутствует юридический статус шариатских советов в регулировании финансовых услуг, что порождает неопределенность для участников рынка.

Рынок исламского банкинга в России растет на 40% в год

Мировой объем рынка исламского финансирования к концу этого года может достигнуть $5,3 трлн, а через пять лет прогнозируется на уровне $9 трлн, считают в Генеральном совете исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI). На сами финансы приходится свыше 70% рынка, около 15% занимают исламские фонды, еще часть — такафул, или исламское страхование. Последний сегмент, по прогнозам, к концу 2025-го превысит $36,51 млрд и в дальнейшем будет расти со среднегодовым темпом в 15,2%.

В России исламский банкинг в качестве пилота реализуется третий год подряд на территории четырех регионов: в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Сейчас эксперимент в начале второго этапа развития, а в специальном реестре, который ведет ЦБ, зарегистрированы 33 организации, включая ряд крупных банков.

Статистику по объему операций в рамках пилота регулятор приводит только за прошлый год. По состоянию на конец сентября 2024-го были заключены сделки на 2,8 млрд рублей (+56%). Больше всего, или 43%, пришлось на договоры мурабаха (кредитование покупок). Клиентам исламского банкинга продавали в рассрочку недвижимость, транспорт, спецтехнику, оборудование и материалы. Почти 27% сделок пришлись на инвестиционные займы и договоры мудараба (доверительное финансирование).

На KazanForum председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посетовал на низкий объем привлеченных инвестиций — около 4 млрд рублей за два года эксперимента. Однако исполнительный секретарь и член координационного совета Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ) Мадина Калимуллина отметила, что еще до начала пилота российский рынок исламского банкинга составлял около 12 млрд рублей в активах (+40% в год). По ее прогнозу, к 2030 году он может составить около 180 млрд рублей.