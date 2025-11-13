«Получив диплом врача, уходят в косметологи»

Заместитель главврача РККВД Татарстана Гузель Вафина обеспокоена, что ординаторы с кафедры дерматологии выбирают карьеру в индустрии красоты

«Раньше нам говорили: езжайте в астраханские степи! И мы отправлялись работать по распределению. Z-поколение врачей — другие. Для них нужно искать новые формы обучения практическим навыкам», — рассказывала о молодых специалистах заместитель главного врача Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера (РККВД) Татарстана Гузель Вафина на XV конференции дерматовенерологов и косметологов ПФО в Казани. Трехлетний срок наставничества — одно из основных требований нового закона об «отработке» выпускников медвузов и колледжей. С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми, то есть с обязательной работой на селе, напомнил «Реальному времени» ректор Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Рустем Хасанов. Подробнее — в материале.

«Здоровье — это и есть красота. Здесь ставим точку»

Казань сегодня собрала врачей-дерматологов и косметологов со всего Поволжья. Красота в эпоху аппаратных технологий и филлеров по-прежнему не обходится без доказательной медицины. В отличие от специалистов по подтяжке лица, врачей беспокоит резкий рост заболеваний меланомой кожи, миграция азиатских штаммов золотистого стафилококка, «вечный сифилис» и ошибки в диагностике герпеса. От этой инфекции раздувает так, как ни один филлер не накачает, — тяжелые клинические случаи иллюстрировались фотографиями с обезображенными губами.

Впрочем, безобидные на первый взгляд уколы красоты могут привести к печальным последствиям, рассказывали в кулуарах врачи перед началом конференции. Говорить об этом они не любят. Традиционная медицина придерживается консервативных подходов и, как правило, не конкурирует с эстетической медициной. «Здоровье — это и есть красота. Здесь ставим точку», — рассказала врач-дерматолог со стажем, осматривавшая прибор для лица.

Заодно на выставочной экспозиции можно было встретить первые российские образцы техники для ухода за кожей лица, новинки от создателей кремов, отечественные витамины. Российские производители порадовали врачей-дерматологов наборами всевозможных пробников.

Молодых врачей невозможно затащить в малые города

— Главные проблемы российского здравоохранения — это нарастающий дефицит и выгорание медицинских кадров, — заявила заместитель главного врача РККВД Татарстана Гузель Вафина, открывая дискуссию на пленарном заседании.

По ее словам, выпускники медицинских вузов по направлению «дерматология» не идут в поликлиники и больницы, предпочитая строить карьеру в бизнесе. «Куда деваются кадры? Ежегодно у нас (речь идет о КГМУ, — прим. ред.) выпускается 70—80 ординаторов. Но, к сожалению, они выбирают косметологию, уходят в частные медцентры. Получив диплом врача, уходят в косметологи», — выразила обеспокоенность Гузель Вафина.

Правда, нехватку испытывает не Казань, а сельские районы Татарстана. «Мы сравнили укомплектованность диспансеров в городах-миллионниках ПФО. В Нижнем Новгороде, Самарской области — больше 90%. В Казани — более 90%, а по Татарстану — 73,4%. Молодых врачей никакими плюшками невозможно затащить в малые города», — отметила она.

И тут же удивилась 100%-ной укомплектованности, которую показали власти Башкирии. «Посмотрите, что у вас за 100%? Может быть, все-таки чуть меньше, потому что это очень большая нагрузка на заработную плату и так далее», — не поверила Гузель Вафина отчетности из соседней республики. Представитель Минздрава Башкортостана дипломатично промолчала.

Молодые врачи, остающиеся работать в системе здравоохранения, часто испытывают выгорание. Они испытывают большую нагрузку от потока больных и «иногда сидят и плачут от усталости», откровенно рассказала заместитель главного врача РККВД Татарстана.

Как обучить врачей Z-поколения: игры, симуляторы и тренажеры

Переломить тенденцию с оттоком кадров из здравоохранения может принятие федерального закона, обязывающего выпускников медицинских вузов отработать три года по направлению регионального Минздрава. 11 ноября соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении. Молодые врачи должны будут работать под руководством наставников в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Согласно закону, срок не должен превышать трех лет. Перечень специальностей пока не определен. В РККВД Татарстана уже внедрили институт наставничества, методика отработана. По словам Гузель Вафиной, это необходимо, так как требования к квалификации врача возросли.

— За последние 20 лет серьезно повысились требования к уровню квалификации врача. В Казани три кафедры подготовки: две кафедры от КГМА к КГМУ, которые готовят ординаторов, прекрасно готовят. И есть еще кафедра профилактической медицины при КФУ, где тоже готовят ординаторов. Но мы, врачи-практики, замечаем оторванность. Теоретические знания прекрасные, а практику нужно доводить, — отметила заместитель главного врача РККВД.

Им приходится обучать практическим навыкам молодых врачей, относящихся к поколению Z (зумеры). В настоящее время у них работают шесть молодых врачей. «Это люди, которые выросли в цифровой среде. Они — другие», — сообщила спикер, давая понять, что обучение проходит иначе. По ее словам, для них важно сочетание очных и онлайн-занятий, короткие модули по 10—15 минут, решение клинических кейсов в игровом формате, практика на симуляционных тренажерах.

— Раньше нам говорили: езжайте в астраханские степи! И мы отправлялись работать по распределению. Многие так и остались там. Сейчас это совершенно другая история, — заключила Гузель Вафина.

Если сбежит — придется вернуть деньги государству

С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми, то есть с обязательной работой на селе, напомнил «Реальному времени» ректор Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Рустем Хасанов.

— Для тех, кто учится на бюджетные деньги, то есть по целевому направлению, это обучение за счет государства. Такая практика существует давно, ничего нового здесь нет. Всегда были как обычные бюджетные места, так и целевые. Целевое обучение означает, что до поступления в ординатуру заключается договор с клиникой, обязующий молодого специалиста работать там после окончания учебы. Если же человек обучается в ординатуре за свой счет, он, конечно, волен выбирать место работы. Но сейчас государство предлагает сделать все бюджетные места целевыми, — пояснил он.

По его словам, сейчас расширяется практика заключения договоров. «Конечно, все хотят работать в крупных медицинских центрах. Но, как правило, там лучше укомплектованность кадрами и меньше вакансий. Поэтому целевое направление чаще будут давать в районы республики, — добавил он. — А если кто-то захочет сбежать, то ему придется вернуть государству потраченные на его обучение средства. Впрочем, это правило действует и сейчас».