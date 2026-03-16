Эксперты допустили начало блокировки Telegram на фоне массовых сбоев

Эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась. По данным портала «Сбой.рф», число жалоб на некорректную работу мессенджера резко возросло: если в субботу было зафиксировано почти 6 тыс. обращений, то уже на следующий день их количество достигло 12 тыс. На это указывает «Коммерсантъ».

Ранее РБК сообщал, что полный запрет Telegram может вступить в силу в начале апреля.

Техноэксперт и автор интернет‑издания «Код Дурова» Владислав Войтенко подтверждает ухудшение работы сервиса. Он отмечает:

— Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP‑адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком‑то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN‑сервисов не помогут зайти в Telegram.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин также подтверждает наличие проблем. По его словам, замедление работы мессенджера наблюдалось и ранее, но накануне появились жалобы на неработоспособность desktop‑версии Telegram.

Рената Валеева