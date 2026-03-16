Большинство россиян не готовы отказаться от Telegram для чтения новостей

Лишь 17% респондентов опроса выразили готовность перейти на платформу Max в качестве альтернативы

По результатам опроса портала kod.ру, подавляющее большинство читателей — 87% — намерены продолжать следить за публикациями любимого интернет‑издания в Telegram, даже если мессенджер будет заблокирован в России.

При этом лишь 17% респондентов выразили готовность перейти на платформу Max в качестве альтернативы Telegram для получения новостного контента. Более половины опрошенных (56,4%) заявили, что не станут переходить на другие онлайн‑площадки, если издание прекратит публикации в Telegram.

16 марта татарстанцы массово жаловались на сбои в работе Telegram. На фоне этого эксперты допустили начало блокировки мессенджера.



Наталья Жирнова