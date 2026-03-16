Татарстанцы массово жалуются на сбои в работе Telegram

Не открываются у жителей республики и сайты ФНС и ФТС

Жители Татарстана массово жалуются на сбои в работе ряда онлайн‑сервисов, включая мессенджер Telegram, сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС). Данные об этом опубликованы на сайте Downdetector.

По информации сервиса, за сутки поступило уже 540 жалоб на работу интернета в регионе, а за последний час — 11 обращений. При этом на мессенджер Telegram приходится 16% всех жалоб, на ФТС и ФНС — по 8%.

Аналогичные проблемы наблюдались и ранее. 12 марта также фиксировались сбои, значительная часть жалоб в тот день была связана с неполадками в работе Telegram. Тогда на долю мессенджера пришлось 83% всех обращений.

Рената Валеева