Валерий Борунов возглавил региональное отделение МегаФона в Татарстане

Региональное отделение оператора МегаФон в Татарстане возглавил Валерий Борунов. С 2022 года он отвечал за бизнес оператора в Мордовии, где под его управлением команда провела работу по расширению зоны покрытия сети LTE (4G).



В новой должности Борунов сосредоточится на масштабировании бизнеса в массовом, корпоративном и государственном сегментах рынка Татарстана, а также на расширении покрытия LTE и реализации крупных цифровых проектов.

— Татарстан — один из самых динамичных регионов страны и фокусный для нашего бизнеса. По количеству и масштабу проводимых здесь мероприятий и событий он сопоставим со столицей, что задает высокую планку для инфраструктуры связи. Огромный поток туристов требует от нас гибкости в развитии сети, а статус лидера цифровой трансформации — особых подходов к сервисам для государства и бизнеса, — комментирует директор по региональному развитию Инна Джур.



Михаил Русинов, ранее занимавший позицию директора, продолжил карьеру в компании. Теперь он возглавляет департамент по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в регионах Поволжья.

Рената Валеева