Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению на территории РФ. Об этом сообщает RT.

В числе нарушений — неудаление владельцем материалов, содержащих призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних, объявления о привлечении несовершеннолетних к участию в мероприятиях порнографического характера, а также информации о способах изготовления и использования наркотиков и их прекурсоров, местах их приобретения и культивирования наркосодержащих растений.

Мессенджеру вменяют ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Рената Валеева