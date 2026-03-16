В одном из городов ПФО ограничили домашний интернет при превышении лимита в 3 ТБ

Пользователям снижают скорость до 50 Мбит/с

Фото: Михаил Захаров

В феврале провайдер «Дом.ру», принадлежащий российской компании «ЭР‑Телеком», начал вводить ограничения на скорость домашнего интернета для жителей Санкт‑Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Ограничения коснулись абонентов, ежемесячно потребляющих более 3 ТБ трафика, сообщила «Российская газета».

По данным издания, пользователи, превышающие указанный порог, сталкиваются с принудительным снижением скорости доступа к проводному интернету до 50 Мбит/с.

Представители «ЭР‑Телекома» объяснили, что такие объемы трафика чаще всего вызваны не личным использованием интернета, а осуществлением коммерческой деятельности — например, организацией майнинговых ферм, хостингов или точек раздачи интернета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Провайдер приводит статистику, согласно которой 85% клиентов «Дом.ру» тратят менее 500 ГБ ежемесячно. Это означает, что ограничения скорости интернета могут повлиять менее чем на 1% пользователей, добавили представители «ЭР‑Телекома». Абоненты, столкнувшиеся с нововведением, могут либо доплатить за сохранение высокой скорости, либо дождаться автоматического восстановления доступа в следующем месяце.

Рената Валеева