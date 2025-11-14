«Восточный рецепт»: почему у Индии получилось одолеть инфляцию?

Эксперт: индийский опыт демонстрирует возможность достижения стабильности цен без жертв экономического роста

Индия — один из ключевых партнеров России из числа крупнейших экономик Глобального Юга. В начале декабря президент Владимир Путин отправится в Нью-Дели с рабочим визитом и примет участие в Российско-индийском форуме. Стороны обсудят потенциал взаимной торговли, возможности для расширения выхода индийских поставщиков на отечественный рынок, наращивание Россией импорта трудовых ресурсов из Индии, сотрудничество в сфере туризма и увеличение турпотоков. Россия также может перенять у индийских коллег успешный опыт борьбы с инфляцией, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробнее об этом важном экономическом достижении и способах, которые привели к нему, эксперт рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».



Структура потребительской корзины и инфляция в Индии

В глобальной экономике, где многие центральные банки продолжают сражение с инфляцией, Индия демонстрирует впечатляющий успех. В сентябре 2025 года показатель инфляции в стране снизился до 1,54% в годовом исчислении, что не только ниже целевого диапазона Резервного банка Индии (РБИ) в 4±2%, но и является самым низким уровнем с июня 2017 года, когда был зафиксирован показатель 1,46%. После роста до 2,07% в августе сентябрьское снижение продолжило общую тенденцию к замедлению инфляции. Это достижение стало особенно значимым на фоне устойчивого экономического роста.

В начале декабря президент Владимир Путин отправится в Нью-Дели с рабочим визитом и примет участие в Российско-индийском форуме. взято с сайта kremlin.ru

Следующая таблица содержит верифицированные данные о структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) и вкладе различных компонентов в инфляцию по данным на сентябрь 2025 года.



Компонент ИПЦ Вес в корзине (%) Инфляция в сентябре 2025 (%) Основные драйверы Продовольствие и напитки 45,86 -2,28 Овощи (-21,38% в сентябре) Жилье 10,07 3,98 Устойчивый рост спроса Топливо и свет 6,84 1,98 Снижение мировых цен на нефть Одежда и обувь 6,53 2,28 Умеренный рост Разное 28,32 5,35 Транспорт и связь (8,59%), Здравоохранение (5,89%), Образование (4,46%) Источник: tradingeconomics.com/india/inflation-cpi

Особого внимания заслуживает продовольственная составляющая. Дефляция в этом сегменте (-2,28%) стала главным драйвером общего снижения инфляции, учитывая почти 46% вес в потребительской корзине.

Факторы успеха: монетизация и управление ожиданиями

Расчет коэффициента монетизации (M3/ВВП), приведенный в статье, является оценочным. Для расчета используется денежная масса M3 и номинальный ВВП за один и тот же период. Следующая таблица содержит данные за 2024 год и 2024—2025 финансовый год.



Показатель Значение Период Денежная масса M3 272 866 млрд 2024/25 финансовый год Номинальный ВВП $3 909,10 млрд 2024 календарный год Номинальный ВВП 300,22 трлн (300 220 млрд) 2024/25 финансовый год Источник: themirrority.com/data/money-supply-m3; tradingeconomics.com/india/money-supply-m3

Расчет коэффициента монетизации (M3/ВВП) в индийских рупиях показывает, что уровень монетизации экономики Индии приближается к 91%.

Важным нюансом является сохраняющийся разрыв между фактической инфляцией и инфляционными ожиданиями домохозяйств, которые в сентябре 2025 года составляли 8,70%. Это свидетельствует о сохраняющейся психологической напряженности, несмотря на низкую фактическую инфляцию, и является вызовом для коммуникационной политики РБИ.

Для понимания уроков индийского опыта особенно важно сравнить уровень монетизации экономик двух стран. По состоянию на конец 2024 года уровень монетизации экономики России (М2/ВВП) составлял 58,62% — это рекордный показатель для современной России, демонстрирующий устойчивый рост с 15,75% в 2000 году.

Сравнительный анализ с другими странами БРИКС

На фоне других развивающихся экономик успех Индии выглядит особенно впечатляюще:

Бразилия : инфляция 5,17%,

: инфляция 5,17%, Южная Африка : инфляция 3,4%,

: инфляция 3,4%, Китай : дефляция -0,3%,

: дефляция -0,3%, Индия: инфляция 1,54%.

При этом Индия демонстрирует устойчивый экономический рост, что опровергает тезис о неизбежном выборе между низкой инфляцией и высоким ростом.

Структурные реформы и внешнеэкономический прагматизм. Особенностью индийского подхода стало умелое использование внешнеэкономической конъюнктуры. Как отмечает главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, «снижение мировых цен на сырую нефть и импорт дешевой российской нефти положительно повлияли на экономику Индии». Параллельно правительство реализует системные структурные реформы:

Программа Production Linked Incentive (PLI) для развития внутреннего производства.

Инфраструктурная миссия PM Gati Shakti по снижению логистических издержек.

Целевое регулирование продовольственного рынка через буферные запасы.

Уроки для России. Опыт Индии предлагает ценные уроки для российской экономической политики:

Синхронизация денежно-кредитной и фискальной политики — ключевой фактор успеха. Адресное воздействие на волатильные компоненты ИПЦ позволяет избежать избыточного монетарного ужесточения. Оптимизация уровня монетизации с ориентацией на показатели 70-75% ВВП. Развитие системы оперативного реагирования на дисбалансы в ключевых секторах экономики.

Успех Индии в борьбе с инфляцией основан на комплексном подходе, сочетающем сбалансированную монетизацию экономики с системными структурными реформами. Достижение показателя в 1,54% при сохранении экономического роста демонстрирует эффективность этой модели.

Для Банка России индийский опыт представляет особую ценность, показывая возможность достижения ценовой стабильности без жертв экономического роста. Ключевым условием успешной адаптации этого опыта является развитие механизмов точечного воздействия на структурные компоненты инфляции при сохранении общей монетарной дисциплины.



digital-экономист Равиль Ахтямов