КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов

Внимание сосредоточено на ремонте оборудования, зданий и сооружений

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Компания КАМАЗ сократила свой бюджет на инвестиции в 2026 году почти в три раза. Причина — увеличение долговой нагрузки и неблагоприятная ситуация на рынке тяжелых грузовиков, сообщил гендиректор татарстанского автопроизводителя Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чьи слова приводит РБК.

По словам руководителя компании, несмотря на сокращение бюджета, КАМАЗ продолжит инвестировать, но сфокусируется только на проектах, связанных с выпуском автомобилей К5.

— Мы приняли решение о сокращении инвестпортфеля. Новые проекты приостановлены, а внимание сосредоточено на ремонте оборудования, зданий и сооружений. Это позволило нам уменьшить инвестиционный бюджет в три раза. Мы также были вынуждены закрыть часть исследований и разработок, которые касались долгосрочных перспектив, — отметил он.

Когогин добавил, что существующая долговая нагрузка и высокий уровень процентных ставок обусловлены тем, что компания постоянно находится в крупном финансовом цикле.

— Мы значительно инвестировали в модели К5 — общий объем наших вложений превысил 100 миллиардов рублей. Часть средств мы покрыли за счет прибыли, а часть отразили в себестоимости, — объяснил гендиректор.

Он подчеркнул, что к концу мая 2026 года КАМАЗ добился положительного денежного потока и высокой операционной эффективности. Гендиректор также указал на необходимость повышения доходности для решения проблемы долговой нагрузки. Когогин отметил, что если в 2022 году цена магистрального тягача К5 составляла 10–11 млн рублей, то сейчас она упала до 7,5 млн. При этом затраты за это время значительно возросли.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ официально запустил международные беспилотные грузоперевозки с Казахстаном.

Никита Егоров