Минниханов на встрече с Дроновым назвал товарооборот Татарстана и Новгородской области скромным

Отдельное направление в сотрудничестве стороны уделили развитию ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новгородская»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым в рамках визита на ПМЭФ назвал товарооборот между регионами скромным. Его слова приводит пресс-служба руководителя республики.

— Наш товарооборот по итогам прошлого года составил скромные 1,2 миллиарда рублей — сказал он, отметив, что цифры абсолютно не отражают потенциал, и заявил о заинтересованности в его значительном наращивании.

Отдельное направление в сотрудничестве стороны уделили взаимодействию по развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новгородская». В ее создании консультативную помощь оказывала ОЭЗ «Алабуга».

Губернатор Новгородской области поблагодарил Минниханова за помощь в организации особой экономической зоны. По его словам, за пять лет в нее инвестировали более 130 млрд рублей.

— Для нас важны рабочие места, благодаря особой зоне было организовано почти 1500 рабочих мест. Спасибо за лучшую практику, — добавил Дронов.

Раис республики выразил готовность делиться опытом Татарстана в вопросах подготовки кадров для производства, улучшения инвестиционного климата, цифровизации экономики и социальной сферы, внедрения системы электронных закупок.

В завершение встречи руководители подписали План мероприятий на 2026—2028 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором Красноярского края на ПМЭФ. На встрече было предложено обменяться бизнес-миссиями.

Никита Егоров