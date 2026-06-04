Силуанов о налогах: «Были риски того, что можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули»

По словам министра финансов России, об этом говорят показатели бюджета за январь — май

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ прокомментировал ситуацию с изменениями налогов в стране.

— Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули.

По его словам, об этом красноречиво свидетельствуют данные исполнения бюджета за пять месяцев 2026 года.



Напомним, с 1 января 2026-го налог на добавленную стоимость (НДС) в России повысили с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства, медицинские изделия и товары для детей, сохранилась льготная ставка в 10%. Из-под налогообложения НДС выведены сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов.

Помимо этого, будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны уплачивать НДС. Изменения будут внедряться постепенно: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.

Денис Петров