Силуанов заявил, что Россия скоро погасит свой внешний долг

Задолженность страны составляет «всего 10%»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что внешний долг страны составляет «всего 10%», и выражает надежду, что он вскоре будет погашен. Выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026), он добавил, что Россия стремится избавиться от таких долгов и подчеркнул независимость страны от внешней финансовой инфраструктуры, пишет РБК.

— Все отключения иностранных финансовых услуг не оказали влияния на наши расчеты и финансовые транзакции. Мы принимаем собственные решения, исходя из потребностей и приоритетов страны, — отметил Силуанов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на текущие обстоятельства, Россия обладает одним из самых низких уровней долга среди стран «двадцатки» и входит в пятерку по контролю над бюджетным дефицитом. Главной целью, по мнению министра, является проведение независимой экономической политики, что и является проявлением суверенитета. Он призвал внимательно относиться к бюджетным решениям для обеспечения стабильности государственных финансов в условиях отсутствия внешних инвестиций, опираясь исключительно на внутренние ресурсы.

На шутливую реплику модератора сессии, главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, что долги стоит возвращать, но не очень хочется, Силуанов лишь улыбнулся.

Никита Егоров