Минниханов встретился с губернатором Красноярского края на ПМЭФ

На встрече было предложено обменяться бизнес-миссиями

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита на Петербургский международный экономический форум встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. На встрече руководитель республики отметил, что товарооборот на сегодняшний день не такой большой, как хотелось бы. В прошлом году он составил 14,5 млрд рублей, приводит его слова пресс-служба раиса.

— Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства и подготовки кадров для производства на базе отраслевых ресурсных центров. У наших регионов также есть хорошие возможности для развития связей в сфере образования и науки, культуры, туризма, — отметил Минниханов.

Также Минниханов поблагодарил Катюкова за поддержку татар, которых в Красноярском крае проживает порядка 20 тысяч. Он добавил, что власти края очень внимательно относятся к культурным запросам татар.

— У нас татары в тройке самых крупных национальностей в регионе. Люди очень хорошие. Автономия самая активная, — ответил губернатор Красноярского края.

Котюков согласился с тем, что показатели товарооборота не соответствует потенциалу и нужно усилить эту работу, например обменяться бизнес-миссиями.

В завершение встречи стороны подписали План мероприятий на 2026—2028 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Красноярским краем.

Ранее сообщалось, что в рамках своего визита на ПМЭФ Минниханов встретится с губернаторами ряда регионов, руководителями крупных компаний, а также подпишет ряд соглашений.



Никита Егоров