Решетников обозначил контуры следующей экономической модели
В России сейчас рубль более крепкий, чем многим бы хотелось
Министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что высокая процентная ставка и крепкий рубль могут стать основой для новой экономической модели. Он высказал эту точку зрения на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (цитата по ТАСС).
— Структурные изменения происходят и развиваются достаточно активно. Важно понять, в куда мы хотим направить эти изменения. Все наши ключевые ограничения в целом остаются прежними, — отметил он.
Решетников добавил, что элементы новой экономической модели уже видны.
— Мы наблюдаем более крепкий рубль, чем многим бы хотелось, а также более высокие процентные ставки, что связано с проблемами бюджетного дефицита. Банк России реагирует на эти вызовы, и нам потребуется время для достижения поставленных целей в бюджетной политике, — резюмировал он.
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