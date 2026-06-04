Решетников обозначил контуры следующей экономической модели

В России сейчас рубль более крепкий, чем многим бы хотелось

Министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что высокая процентная ставка и крепкий рубль могут стать основой для новой экономической модели. Он высказал эту точку зрения на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (цитата по ТАСС).

— Структурные изменения происходят и развиваются достаточно активно. Важно понять, в куда мы хотим направить эти изменения. Все наши ключевые ограничения в целом остаются прежними, — отметил он.

Решетников добавил, что элементы новой экономической модели уже видны.

— Мы наблюдаем более крепкий рубль, чем многим бы хотелось, а также более высокие процентные ставки, что связано с проблемами бюджетного дефицита. Банк России реагирует на эти вызовы, и нам потребуется время для достижения поставленных целей в бюджетной политике, — резюмировал он.



Никита Егоров