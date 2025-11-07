«Вы показываете пример, как в сложное время можно преодолевать трудности»

Рустам Минниханов поздравил «Крылья Барса» со вторым золотом в чемпионате России по баскетболу на колясках

Фото: Артем Дергунов

Личные поздравления и сертификат на три миллиона рублей — это то, чем раис Татарстана Рустам Минниханов порадовал тренеров и игроков команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса». Так было отмечено новоиспеченное, второе в истории, чемпионство баскетболистов-колясочников. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Место встречи изменить... можно

Вторая подряд победа «Крыльев Барса» в чемпионате России по баскетболу на колясках изменила дислокацию торжественной встречи. В прошлом году победа колясочников отмечалась в «Баскет-холле», после чего дублировалась чествованием игроков команды на матче УНИКСа и ЦСКА. На этот раз планируется нечто подобное, что скрупулезно обсуждалось президентом Федерации баскетбола Татарстана Богданом Богачевым и наставницей «крылатых барсов» Натальей Кулешовой. Для понимания — когда в твою честь поднимается и аплодирует 5-тысячный зал, то это запоминается надолго.

Что касается первой части торжественной церемонии чествования, то на этот раз она проходила в спорткомплексе «Тулпар», родном логове «барсов». Церемонию чествования посетили раис республики Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Подумалось, что Рустам Нургалиевич мог бы принять «Крылья Барса», как и чемпионов из других команд, у себя в резиденции, но он второй раз подряд делает для них исключение. Тем более что место встречи изменить можно, а повод для встречи — нельзя: мы чемпионы второй год подряд.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Настрой чемпионов поддерживал ассистент капитана «Крыльев Барса» Александр Иванов. В момент, когда его партнеры по команде, слегка смущаясь, позировали перед фотографами, именно он поднял общекомандное настроение, начав скандировать: «Мы — чемпионы!»



Безоговорочная победа — это общий успех

На самом деле, ни лишних в команде, ни чужих на ее чествовании и быть не могло. Второй сезон практически абсолютного триумфа «Крыльев Барса» (мимо нас прошел только Кубок страны в игре 5Х5) в чемпионате страны плюс многочисленных турнирах 3Х3 — это общий успех руководства республики, которое поддерживает команду через Минспорта, АО «ТАИФ», обеспечивающего финансовое благополучие баскетболистов на колясках, и, собственно, успех самих игроков, отвечающих на заботу о команде победами.

Не секрет, что создание чемпионской команды в спорте ПОДА заметно отличается от любого известного пути построения чемпионских команд в профессиональном спорте. Ни скупка сильных спортсменов, ни опора на подготовку через ДЮСШ здесь практически неприемлемы. В Казани при создании команды чемпионов не пошли ни по одному из названных путей. По крупицам собрали костяк команды из людей, волею судеб потерявших здоровье, создали благоприятные условия для спортивного и социального роста игроков, реабилитации для людей, прошедших боевые точки, и подружились с госпожой удачей. Во всяком случае, в финале 3Х3 турнира «тихого! баскетбола» и в финале чемпионата России 5Х5 удача улыбалась татарстанцам, как модель на фотосессии. В первом случае, когда мы смогли сравнять счет на исходе финала и ушли в овертайм, где победу принесли точные броски Кочеткова. А во втором случае, когда соперник промазал на исходе игры, находясь прямо под кольцом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается создания благоприятных условий, то казанская команда оказалась единственной среди всех команд-колясочников, которая приняла участие во всех официальных турнирах, в то время как Питер и Москва, Нягань и Тюмень вынуждены были пропустить тот или иной старт. А на финальный тур в Алексин не приехала команда Ульяновска. Плюс казанцы могли позволить себе сборы за границей, насыщенные не только тренировками, но и играми, как было, например, в Турции, где «Крылья Барса» спарринговали с одной из сильнейших команд страны «Бешикташем». И это при том, что продолжились международные контакты, начатые еще в прошлом году, с братушками из Боснии и Герцеговины.

Что любопытно: наличие такого проекта, как «Крылья Барса» или их коллег из следж-хоккея, казалось бы, призвано в том числе и для того, чтобы социализировать ветеранов СВО, получивших увечья во время боевых действий. Но есть нюанс: государство выплачивает подобным категориям лиц такие средства, что они зачастую финансово не заинтересованы в паралимпийском спорте. Во всяком случае, такое впечатление создается у руководства «Крыльев Барса» и членов команды, где за последний год никто не присоединился к участнику СВО Рустаму Рахманкулову и ветерану боевых действий в Чечне Эльвиру Файзуллину.



Рустам Минниханов: «Места у стены не хватает, чтобы разместить все завоеванные трофеи»

Начало торжественной церемонии чествования Рустам Нургалиевич начал с небольшой экскурсии по спорткомплексу «Тулпар», своими глазами увидев, что «даже места у стены не хватает, чтобы разместить все завоеванные трофеи. Есть мысли, что придется расширяться». Тем самым Минниханов анонсировал главный подарок от руководства республики — возведение нового объекта, где баскетболисты-колясочники могли бы не только тренироваться, но и проходить процесс восстановления и реабилитации. Это был тот самый журавль в небе в дополнение к синице в руках стоимостью три миллиона — премии за выигранное чемпионство. Не вдаваясь в детали, тем более что строительство — это дело не одного дня, хотелось бы учесть при проектировании, чтобы «Крылья Барса» оставались как можно ближе к уже имеющейся базе, месту намоленному, месту силы этой команды и не только. Спорткомплексу «Тулпар», чье название переводится как «крылатый конь».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Несмотря на пережитые проблемы со здоровьем, вы социализировались, показывая пример того, как в сложное время можно преодолевать все эти трудности. Как мне сказали, у вас в команде есть и участник СВО, и участник боевых действий, которые внесли свой вклад в общую победу. Мы вами гордимся, и я желаю команде и ее игрокам дальнейших успехов, — закончил краткую речь Рустам Нургалиевич.

В ответ главный тренер «барсов» Сергей Чистов поблагодарил «за внимание и помощь правительство Татарстана, АО «ТАИФ», Физкультурно-спортивное общество инвалидов Татарстана, обмолвившись, что без них не было бы ни только чемпионства, но и команды.

У чемпионов и планы чемпионские. Перевод баскетбола 3Х3 в реестр видов спорта под юрисдикцией Минспорта России повышает уровень соревнований по этому виду до статуса чемпионата России. До нынешнего сезона проект Федерации баскетбола России «тихий!баскетбол» был, по сути, неофициальным, но сейчас он повышается до такого же статуса, как и баскетбол 5Х5. Только этим и обосновывалось то, что при нынешнем награждении «Крылья Барса» не стали выставлять завоеванные ими трофеи вместе с чемпионским кубком. А ведь они трехкратные победители в «тихом!баскетболе», про успехи в котором со следующего сезона можно будет говорить гораздо громче.



Со следующего сезона начинается новая страница в истории клуба, и есть твердая уверенность, что «барсы» будут писать эти страницы золотыми буквами.



