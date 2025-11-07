Шипачев напомнил Гатиятулину, кто в КХЛ медленный: «Ак Барс» снова проиграл минскому «Динамо»

Казанцы не могут выиграть у минчан второй сезон подряд

«Ак Барс» уступил на выезде минскому «Динамо» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хотя казанцы трижды по ходу игры выходили вперед, белорусы забрали победу себе. Решающей стала шайба Вадима Шипачева, с которым в Казани расстались после прихода Анвара Гатиятулина. С того самого расставания «барсы» не могут обыграть минское «Динамо» — это третье поражение от них за два сезона. О причинах неудачного выступления «Ак Барса» в Минске — в материале «Реального времени».

Биро отсутствует в выездной серии «Ак Барса»



«Ак Барс» не взял в трехматчевую выездную серию летнего новичка Брэндона Биро. Канадский нападающий выпал из состава команды в последних играх чемпионата, однако Анвар Гатиятулин говорил, что это произошло исключительно из-за травмы хоккеиста. Только вот не все верят в такую версию. Биро пока абсолютно не оправдывает ожиданий, которые обычно возлагаются на иностранных игроков. В составе «Ак Барса» канадец ничем не выделяется. В 20 матчах КХЛ форвард забросил лишь одну шайбу и набрал шесть очков, при этом четыре последние игры провел без результативных действий.

Вместо него в третьем звене снова появился Алексей Пустозеров. Нападающий пропустил значительную часть сезона в октябре, не попадая в состав по игровым причинам. Тренерский штаб вернул его, поставив в трио к Илье Сафонову и Артему Галимову. Однако сказать, что Пустозеров цепляется за предоставленный шанс, нельзя. На данном отрезке чемпионата он ничем не отличается от Биро. Разве что паспортом, но не игрой и результативностью.

В этой ситуации, возможно, было бы лучше дать шанс перспективной молодежи. Тем более у «Ак Барса» есть Тимофей Жулин, который выглядел лучше многих более опытных партнеров на предсезонке. Но Гатиятулин предпочитает ставить в состав других. А молодые, способные забивать и показывать атакующий хоккей, получают игровое время максимум в четвертом трио — в звене чеккеров. Вот и на этот раз, в старте оказался Семен Терехов, но в компании Никиты Дыняка и Михаила Фисенко, чья роль — сдерживание ведущих звеньев соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем игроки основного состава продолжают вкалывать без замен. В чемпионате идет лишь третий месяц со старта сезона, но усталость накапливается. Уже сейчас заметно, что команда значительно подсела, в том числе в психологическом плане. После продолжительной победной серии хоккеисты эмоционально выдохлись и порой выпадают из ритма в достаточно долгих игровых отрезках.

Удаления не реализовали, но они повлияли на игру

Хозяева активно начали встречу, с самого старта поединка нагрузив Билялова работой. Гости смогли перевести игру в чужую зону ближе к первой коммерческой паузе. Перехватить инициативу помогло удаление в составе минчан. «Ак Барс» не сумел реализовать большинство, но может занести его в плюс. Казанцы почувствовали уверенность и ближе к концу периода вышли вперед в счете. Со второй попытки «барсы» использовали реализацию «лишнего»: Александр Барабанов отдал из-за ворот на Александра Хмелевского, а тот броском «прошил» голкипера — 1:0.

Во втором периоде «Ак Барс» дважды играл в меньшинстве. Хозяева льда не смогли воспользоваться возможностью отличиться при численном преимуществе, но свою шайбу забросили сразу после истечения первого штрафа «барсов». Защитники позволили Станиславу Галиеву не только пробить с удобной позиции перед вратарем, но и ударить повторно — 1:1. Второе большинство минчане тоже не реализовали, а после отбытого удаления «Ак Барс» организовал гол. Галимов подобрал шайбу в середине площадки, обыграл нескольких игроков «Динамо» и протолкнул мимо вратаря в сетку — 2:1 в пользу казанцев.

Заключительная треть матча получилась насыщенной на события. Тут вам и четыре заброшенных шайбы, и отмена гола хозяев, и юбилейный результативный балл Шипачева, да и вообще бурный накал страстей. Почти сходу «Динамо» принялось «бомбить» казанцев. Минчане выиграли вбрасывание, довели шайбу до Брэди Лайла и защитник броском со средней дистанции поразил ворота Билялова — 2:2. Тренеры «Ак Барса» взяли запрос на отмену гола, увидев пас рукой игрока «Динамо» в ходе атаки. Судьи долго просматривали эпизод, но версию казанцев подтвердили. Счет остался неизменным, 2:1.

Тут же в составе «барсов» удалился Кирилл Семенов, а следом в штрафной бокс отправился Григорий Денисенко. Два подряд удаления хозяева не реализовали, но счет сравняли. Сразу же после появления на льду Денисенко минчане разыграли очередную комбинацию, которую точным броском завершил Тай Смит — 2:2. Хоккеисты «Динамо» побежали добивать казанцев и нарвались на голевую контратаку: Дыняк отдал на Фисенко, а тот забил — 3:2.

Дальше на льду хозяйничали только «бело-голубые». Вначале Сергей Кузнецов взял инициативу на себя и в слаломном проходе бросил, Билялов шайбу отразил, но не удержал у себя, упустив ее в ворота — 3:3. Затем, за 3:45 до конца периода, Вадим Шипачев решил напомнить, кто самый медленный и самый точный хоккеист в КХЛ. Нападающий, которому пришлось уйти из «Ак Барса» после прихода Гатиятулина, с почти нулевого угла поразил ворота хлестким броском. Для Шипачева гол стал юбилейным — 990-м очком,набранным в лиге. Это лучший результат в истории.

После побед наступает серия поражений?

Поражение «Ак Барса» неприятно для команды с точки зрения нескольких составляющих. Во-первых, команда Анвара Гатиятулина вновь не смогла победить минское «Динамо». Белорусы стали непроходимым препятствием для «барсов» при новом тренере. В прошлом сезоне «Ак Барс» дважды проиграл минчанам со счетом 1:3 и 1:5, теперь не смог добыть очки в текущем чемпионате.

Во-вторых, команда рискует открыть другую серию после триумфального клубного рекорда с 11 победами кряду. В ноябре «барсы» провели две игры и обе проиграли. Конечно, пока несерьезно об этом говорить вслух, и обсуждение ситуации идет в формате шуток и приколов. Но дальше «Ак Барсу» надо ехать в Ярославль, где его ждет «Локомотив». Действующий чемпион КХЛ недавно обидно уступил в Казани со счетом 0:1, а решающую шайбу пропустили после удаления Александра Радулова. Экс-капитан казанцев, наверняка, захочет отыграться за тот свой «прокол» и будет заряжен даже похлеще Шипачева.

После поражения в Минске об этом же пытался донести Гатиятулин. По словам тренера, «Ак Барсу» необходимо сделать выводы и правильно отреагировать на ситуацию. Хорошо, если у тренерского штаба есть понимание этого.

— Одна из наших задач — играть ровно, без резких перепадов. Иногда это получается, но сегодня получилось не до конца. Сейчас важно сделать правильные выводы. Хоккей состоит из ошибок, нужно правильно на них реагировать. Это рабочий процесс, мы ставим задачи команде, чтобы проходить игры без спадов. Это касается и команды, и отдельно игроков, — сказал Гатиятулин.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы:

0:1 — Хмелевский (Барабанов, Денисенко, 18:51, 5х4);

1:1 — Галиев (Усов, 23:45);

1:2 — Галимов (Марченко, 31:02);

2:2 — Смит (Галиев, Энэс, 49:17);

2:3 — Фисенко (Дыняк, Терехов, 50:53);

3:3 — Кузнецов (54:37);

4:3 — Шипачев (Хенкель, 56:15)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 ноября в Ярославле с действующим чемпионом КХЛ «Локомотив» в 17:00 по московскому времени. Пока же «барсы» остаются вторыми в Восточной конференции, но ситуация в турнирной таблице меняется регулярно.