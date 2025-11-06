Зульфия Валеева: «За несколько дней до премьеры я переживала, что роль не получилась»

Театр Тинчурина раскрыл секреты работы Айдара Заббарова

Артем Пискунов и Зульфия Валеева. Фото: Артем Дергунов

В преддверии дня рождения коллектив казанского театра Тинчурина собрал журналистов на утренний чай, поделиться впечатлениями о работе на новой сцене и творческими планами. Новый главный режиссер Айдар Заббаров вместе с актерами рассказал, как прошла работа над первой премьерой сезона — мюзиклом «Хыял артыннан» («Вслед за мечтой»), и чего ожидать в ближайшие месяцы. В частности, планируется, что в труппе появится около десяти новых артистов.

Заббаров берет два спектакля одновременно

Сегодня казанский театр Тинчурина отмечает 92-летие, поскольку его история началась 6 ноября 1933 года со спектакля «Булат бабай семьясы» («Семья Булат-бабая»). Помимо лекции о Кариме Тинчурине, экскурсии по зданию на Татарстан, 1, выступления оркестра, ожидается показ спектакля «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Айдар Заббаров отметил, что сам он пока не готовится ставить спектакли о дореволюционной эпохе.

— Такие спектакли у нас есть, а у меня нового слова для этой эпохи нет. Советская драматургия, советская эпоха — в этом плане ниша свободна, я пока пошел в эту сторону, — сообщил режиссер.

Между тем сейчас Заббаров готовится одновременно ставить два спектакля. Один из них был озвучен в летних планах — это «Тополек в красной косынке» по повести Чингиза Айтматова, в свое время выведший на сцену камаловцев Наилю Гараеву и Рината Тазетдинова. А второй появился только сейчас — это известная по постановкам во многих театрах России (его даже в Качаловском показывали) «Мама приехала» («Әни килде») Шамиля Хусаинова. Историю 1968 года о том, как дети безответственно отнеслись к просьбе матери, Заббаров предполагает ставить в современном ключе.

При этом следующая постановка в Тинчуринском — это «арт-хаусная» мистическая драма «Тәрәзәмә кем шакый?»/«Кто стучит в мое окно?» кинорежиссера, прозаика Салавата Юзеева, который впервые попробует себя в театральной режиссуре. Она состоится в малом зале 20 и 21 ноября: дом на окраине города наполняется звуками, дремучий лес забирает людей.

А к Новому году клоун Руслан Риманас готовит спектакль «Пиноккио».

Следующая постановка — дебют Салавата Юзеева в театральной режиссуре. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как готовился мюзикл «Вслед за мечтой»

Предполагалось, что встреча с журналистами пройдет в дни премьеры «Хыял артыннан». Как объяснил режиссер, первоначальный вариант, который представили во время Дней культуры Республики Татарстан в Москве перед Собяниным и Миннихановым, постановка напоминает на 50 процентов. Тогда это был больше концерт без многих важных сцен. Его репетиции начались с просьбы режиссера принести какие-нибудь вещи из той поры, поделиться воспоминаниями. Все это придало спектаклю флер трогательной ностальгии.

В обеих постановках играла актриса Тинчуринского театра Зульфия Валеева. Она призналась, что порой даже боялась подойти к режиссеру, потому что долго не могла найти свой образ. При этом на репетициях, в отличие от всех прошлых опытов, его искали всей труппой, предлагая свои варианты.

В частности, Валеевой пришлось сначала скрывать брови, по просьбе Заббарова, потом пришлось задуматься над голосом.

— Я начала думать, что делать с тембром. Меня часто узнают: не вы ли Валеева? Так я ходила почти месяц, — рассказала актриса. — Доходило до слез.

В итоге она однажды прибежала на репетицию ранним утром без макияжа, на что Заббаров ответил, что в 60-е годы женщины не делали из этого культа. Так что на сцену Валеева выходит, какая есть. В какой-то момент, видимо, вспомнив последнюю премьеру в старом «Сердце в рассрочку»/«Йөрәккә дә ремонт кирәк!», актриса решила придать фигуре дополнительный объем, за что подверглась легкой критике. Так что все — «а ля натюрель».

— Теперь смотрю на фотографии — я стала похожей на свою маму в молодости. А за несколько дней до премьеры ходила и переживала, что роль не получилась, больше меня никуда Заббаров не возьмет. Но Эмиль Талипов меня успокоил: Заббаров актеров не бросает.

«Вслед за мечтой» идет три с половиной часа. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Хочу добавить по поводу юмора. Играешь-играешь, возникают фразы. Меня за это ругают — опять добавил свое! Тут я думал, Айдар Талгатович скажет — больше ничего не добавляй. Но пока такого не было, так что спектакль может еще удлиниться, — отметил исполняющий главную роль Хайдара Артем Пискунов. — Режиссер отвечает за смыслы, за внутренний смех, когда соединяется начало, конец. Актер — за сиюминутный смех, бурные эмоции, которые могут забыться через секунду.

К слову, в начале следующего года ожидается, что труппа Тинчуринского театра расширится примерно на десять актеров. Среди них не будет представителей других трупп, но, по словам Заббарова, возможно, в профессию вернутся некоторые выпускники театральных вузов, которым по разным причинам пришлось уйти в другие сферы деятельности.