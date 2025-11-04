Казанская консерватория отметила 80-летие

На торжественном вечере, посвященном юбилею, музыкальный вуз Казани получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: предоставлено Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова

В БКЗ им. Салиха Сайдашева прошел праздничный концерт, во время которого поздравления с 80-летним юбилеем принимала Казанская государственная консерватория им. Назиба Жиганова. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил казанскому музыкальному вузу высшую государственную награду республики, были зачитаны многочисленные поздравления, а студенты и выпускники консерватории продемонстрировали свое искусство. В концерте были показаны все грани музыки, которые развивает сегодня вуз: от Баха до джаза и родной татарской этники. Но красной линией через весь концерт прошла идея того, что консерватория — ровесница Победы. В «Реальном времени» — репортаж с торжественного вечера.

Казанская консерватория получила орден от раиса Татарстана

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!

Бессмертными словами студенческого гимна всех времен открылся вчера торжественный вечер в БКЗ им. Салиха Сайдашева. Это Казанская консерватория принимала поздравления с 80-летним юбилеем. Несмотря на то, что день ее рождения отмечается весной, итоги юбилейного года подводятся именно сейчас. Год был насыщенным, как и всегда: и конкурсы, и яркие фестивали, и международные коллаборации. Так, в несколько концертов прошел фестиваль «Казанская консерватория — ровесница Победы», финалом которого и стал вчерашний праздник.

На торжественном вечере собрались сотрудники консерватории, ее студенты и друзья. Приехали руководители других музыкальных вузов России и ближнего зарубежья. А один из них — ректор Петрозаводской консерватории, профессор Алексей Кубышкин — даже выступил приглашенным дирижером на праздничном концерте.

Было зачитано поздравление от министра культуры РФ Ольги Любимовой. «…Здесь всегда царит особая атмосфера творчества, вдохновение, уважение к наследию и стремление к новому…Отдельные слова благодарности — педагогическому коллективу. Ваш труд служит примером преданности избранному делу, вдохновляет студентов. Пусть юбилей станет символом преемственности поколений, духовного богатства и дальнейшего процветания», — говорилось в нем.

«Мы гордимся успехами выпускников главного музыкального вуза республики», — говорил Рустам Минниханов. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов почтил праздник своим присутствием — произнес поздравительную речь и вручил консерватории орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», высшую награду республики.

— Главный музыкальный вуз республики сохраняет и развивает лучшие музыкальные традиции татарского народа и всей нашей огромной страны. И сегодня Казанская консерватория по праву занимает одну из лидирующих позиций среди музыкальных вузов России, готовит высококлассных специалистов. Среди выпускников вуза — легендарные для современной музыки фигуры: джазмен и дирижер Олег Лундстрем, уникальный композитор современности София Губайдулина... Отрадно, что новые поколения музыкантов и творческая молодежь продолжают традиции больших профессиональных достижений. Мы гордимся успехами выпускников главного музыкального вуза республики, творчество которых известно далеко за ее пределами…. Выдающийся вклад консерватории в подготовку кадров и развитие музыкального искусства оценен высшей наградой нашей республики, — говорил в числе прочего глава республики.

Раис упомянул и о том, сколько музыкантов из-за рубежа приезжают учиться в консерваторию. Лишь за последние 10 лет ее окончили представители 28 стран мира!

Раис вручил консерватории орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», высшую награду республики. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

«Мы по праву гордимся многими поколениями выпускников нашей консерватории»

Прозвучало поздравление и от Государственного Советника РТ, первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева:

«Уважаемые профессора, преподаватели, аспиранты, студенты, сотрудники, выпускники и ветераны Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова! Уважаемый Вадим Робертович! В этот знаменательный день от всей души поздравляю всех нас с 80-летием нашей славной консерватории, созданной в судьбоносные для нашей страны дни — в преддверии Великой Победы 1945 года. С тех пор консерватория прошла огромный творческий путь и благодаря высокому профессионализму и многогранному творческому труду многих поколений талантливых преподавателей стала одним из известных в стране и мире музыкальных вузов. Отрадно, что Казанская консерватория по сей день бережно хранит великие традиции, заложенные ее основателем — выдающимся композитором, педагогом, общественным деятелем Назибом Гаязовичем Жигановым и его соратниками.



Мы по праву гордимся многими поколениями выпускников нашей консерватории: выдающимися артистами и исполнителями, композиторами и дирижерами, концертмейстерами и искусствоведами, прославившими многонациональное музыкальное искусство Республики Татарстан. Хочу особо поблагодарить вас за неоценимый вклад в развитие татарской национальной музыки. Искренне желаю вам здоровья, новых творческих успехов и дальнейшего вдохновенного служения музыке и высшим идеалам искусства».

В числе высоких гостей, присутствовавших в зале, были министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, глава АН РТ Рифкат Минниханов, президент Российской академии музыки им. Гнесиных, президент Ассоциации музыкальных образовательных учреждений Галина Маяровская, ректор Белорусской государственной академии музыки (БГАМ) Елена Куракина.

Высокие гости заняли три парадных ложи на празднике. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

В беседе с «Реальным временем» ректор БГАМ рассказала о том, как сейчас происходит «перезапуск» творческих взаимоотношений между татарстанским и белорусским музыкальными вузами. В частности, уже совсем скоро, в конце ноября, внушительная делегация из Казани прибудет в Минск, где пройдут творческие дни Казанской консерватории.

— Я абсолютно уверена, что с этого года началась новая страница во взаимоотношениях между Белорусской академией музыки и Казанской консерваторией. Дни Казанской консерватории в БГАМ, которые пройдут в ноябре, — эксклюзивное событие, к которому мы с обеих сторон тщательно готовимся. Практически на неделю к нам приедет большая творческая делегация во главе с ректором, Вадимом Робертовичем Дулат-Алеевым. С ним вместе приедут два оркестра, оперная студия — пройдут концерты, спектакли, мастер-классы. Мы в предвкушении очень интересного творческого события, — рассказала ректор БГАМ. — Я планирую связаться с татарской диаспорой в Беларуси и пригласить их на наши концерты. Кроме того, планируем обновить, актуализировать договор о тесном сотрудничестве и взаимодействии между нашими вузами. Мы подпишем его заново, учитывая обновленный формат наших отношений.

В числе почетных гостей праздника был внучатый племянник Олега Лундстрема — скрипач Петр Лундстрем, заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты РФ. Он исполнил адажио соль минор И.С. Баха в память об ушедших преподавателях и выпускниках консерватории. Этот музыкальный номер стал одним из самых эмоциональных моментов концерта: проникновенное скрипичное соло, вечная музыка Баха на фоне сменяющихся черно-белых фотографий в темном зале…

Петр Лундстрем исполнил адажио соль минор И.С. Баха в память об ушедших преподавателях и выпускниках консерватории. предоставлено Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова

Позже в кулуарах Петр Лундстрем в короткой беседе с нашим изданием говорил:

— Для меня огромная радость и большая честь сегодня здесь находиться. Первой татарской пианисткой, которая окончила Казанскую консерваторию, была моя бабушка, Муфида Гильмановна Губайдуллина. Она была однофамилицей Софии Губайдулиной, которая, кстати, часто бывала у нее в гостях в Казани. Бабушка преподавала в консерватории, в том числе Игорю и Олегу Лундстремам, которые к тому моменту приехали из Шанхая и были старше ее на 5 и 6 лет. За Игоря, моего дедушку, она и вышла замуж. Здесь, в Казани, в 1957 году родился и мой отец. Поэтому для меня это знаковые места моих предков, татарской ветви моей семьи. Ведь во мне четверть татарской крови! Надеюсь, что наши отношения с Казанской консерваторией станут крепче, сильнее и регулярнее!

«Мы смогли показать многое»

И рождение, одновременное с Победой, и десятки больших имен, и история развития консерватории, и ее современность уместились в 15-минутный фильм, показанный гостям в начале праздничного концерта. Он создан силами творческого коллектива консерватории.

Выдержки из многочисленных поздравительных писем (в том числе и от мастеров российской культуры — таких как Юрий Башмет и Валерий Гергиев) перемежались музыкальными номерами в исполнении гостей, студентов, преподавателей и выпускников консерватории.

Камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой подарил залу фантазию «Ак Кыпчак», в которой сплетались национальные мотивы и знаменитый фрагмент из «Половецких плясок». предоставлено Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова

Особое место в программе занимали произведения татарских композиторов — все-таки одной из главных целей создания и работы консерватории было и остается сохранение национальной музыкальной культуры. Фанфары из симфонии «Сабантуй» и хор «Республика моя» Назиба Жиганова прозвучали в исполнении концертного оркестра и хора консерватории. Пьесу «Бию» исполнил на кыл-кубызе ее автор, председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал в компании ансамбля традиционных инструментов консерватории под управлением доцента Рустема Рахматуллина. Камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой подарил залу фантазию «Ак Кыпчак», в которой сплетались национальные мотивы и знаменитый фрагмент из «Половецких плясок». Этот номер стал настоящим украшением концерта.

Хрупкая арфистка Лю Сяо в живописном наряде чарующе исполнила пьесу Альберта Цабеля «У фонтана». предоставлено Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова

За демонстрацию международных культурных связей отвечали, например, граждане Поднебесной. Вокальный ансамбль студентов из КНР спел вечную «Катюшу», а хрупкая арфистка Лю Сяо в живописном наряде чарующе исполнила пьесу Альберта Цабеля «У фонтана». За дирижерским пультом отметился боливиец Гильермо Уго Уюкипа Ведия — под его управлением оркестр консерватории аккомпанировал колокольчатому сопрано Гульноры Гатиной, которая пела арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки». Еще один звездный выпускник консерватории — солист Мариинки Ярамир Низамутдинов — исполнил балладу Герцога из «Риголетто».

Под управлением Гильермо Уго Уюкипа Ведия оркестр консерватории аккомпанировал колокольчатому сопрано Гульноры Гатиной. предоставлено Казанской государственной консерваторией им. Н.Жиганова

В честь Победы звучала не только «Катюша». Солист Белорусской государственной оперы Кирилл Панфилов торжественно и проникновенно исполнил знаменитую песню «Поклонимся». Сопровождали его пение хор музыкальной школы при консерватории, хор студентов и оркестр вуза, а партию фортепиано исполнила Динара Абдрахманова, которая сегодня работает в Казахстане.

В финале концерта прозвучала оптимистичная «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении студентов-вокалистов Инсафа Ганибаева и Элины Сафиной, которые олицетворяли собой юную счастливую семью.

Ректор консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев в беседе с «Реальным временем» подытожил:

— Сегодняшний торжественный вечер — это не отчетный, а праздничный концерт. Он завершает юбилейный фестиваль «Казанская консерватория — ровесница Победы». В программе звучат классические и современные композиции, и очень популярные, и пока малознакомые слушателям — от Баха, Серова и Пуччини до Цфасмана, Пахмутовой и Ильяса Камала. Наш юбилей проходит под знаком преемственности поколений и профессиональных традиций. Поэтому мы много вспоминаем о предшественниках, а также приглашаем на сцену знаменитых выпускников и сегодняшних студентов. К сожалению, концертная программа не может вместить все наши исполнительские силы. Но мы смогли показать многое: Международный концертный оркестр Казанской консерватории, за пульт которого поочередно выходили разные дирижеры, Хор студентов, хор ССМШ, солистов, ансамбль традиционных инструментов, квартет трубачей, арфу, орган, кыл-кубыз, колокола и еще много интересных звучаний!

Ректор консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев: «Это не отчетный, а праздничный концерт». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«У Казанской консерватории самые светлые перспективы!»

Ректор БГАМ Елена Куракина поделилась своими впечатлениями от концерта:

— Как человек музыки, попадая в новое место, я всегда прислушиваюсь к его интонации. И сейчас, послушав музыку татарских композиторов, поняла, что у консерватории очень красивая, лирическая, глубокая интонация с чувством собственного достоинства. Она не суетливая, невероятно певучая. 80 лет — это лишь начало, сейчас Казанская консерватория находится на взлете. Я поражена высочайшим уровнем профессионализма выпускников и студентов, которые сегодня были на сцене. У Казанской консерватории самые светлые перспективы!

Приказ о создании Казанской консерватории был подписан 13 апреля 1945 года — о том, как Назиб Жиганов этого добивался, как проходили первые годы ее работы и какое огромное значение имело это событие для дальнейшей музыкальной жизни республики, «Реальное время» уже рассказывало. Писало наше издание и о том, как расцвел музыкальный вуз уже к 1970-м годам. Сегодняшние события в казанском музыкальном вузе мы тоже регулярно освещаем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев в беседе с нашим изданием подытожил:

— Консерватория сегодня в очень хорошей профессиональной форме. Мы удовлетворены ростом рейтинга: например, в рейтинге Forbes «100 лучших университетов России» мы за пять лет поднялись с 91-го на 48-е место, — ростом международного авторитета. У нас появились новые направления подготовки: теперь можно поступить в консерваторию для получения второго бесплатного высшего образования по оперно-симфоническому дирижированию и композиции, на новую специальность «Традиционные инструменты народов России», на многочисленные актуальные программы дополнительного образования в нашем Центре компетенций.



Наша главная задача на будущее остается прежней — сохранять и приумножать профессиональные традиции академической музыки, развивать и пропагандировать высокую отечественную культуру, наши классические исполнительские школы, исполнительское искусство, основанное на традициях народов Российской Федерации. В следующем году мы планируем несколько крупных творческих проектов, посвященных Году Тукая в Татарстане, весной отметим фестивалем 270 лет со дня рождения Моцарта. В 2026 году исполнится 115 лет со дня рождения Назиба Жиганова. Мы, конечно, направим основные усилия на творческие, исследовательские, просветительские проекты, посвященные основателю консерватории. И очень надеемся, что у нас, наконец, появится памятник Жиганову.

