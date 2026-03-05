Путин поручил ограничить движение СИМов по тротуарам

Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений президента

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос об ограничении передвижения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества.

В документе говорится о необходимости разработать предложения по регулированию использования средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим приводом. Особое внимание будет уделено вопросу установления ограничений на их передвижение по пешеходным дорожкам.

Напомним, что в Казани разработают ПДД для велокурьеров. Мэр Ильсур Метшин поручил ввести «медленные» зоны и ограничения в местах с высоким трафиком.

Наталья Жирнова